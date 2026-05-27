BOKU stärkt internationale Zusammenarbeit im Bereich nachhaltige Forstwirtschaft mit Bhutan

Die Vereinbarung wurde seitens der BOKU University von Ursula Nopp-Mayr, Leiterin des Departments für Ökosystemmanagement, Klima und Biodiversität, gemeinsam mit Rudolf Knünz, Unternehmer und Honorarkonsul für Bhutan in Österreich sowie Förderer des Projekts, unterzeichnet.

Die wissenschaftliche Leitung des Projekts liegt bei Georg Gratzer (Professor für Bergwaldökologie, BOKU), Mathias Kirchner (Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit, BOKU) und Tiger Sangay (Institute for Forestry Research and Training, Dekan am Ugyen Wangchuck, Buthan).

CAPFOR verfolgt das Ziel, die nachhaltige Entwicklung des Forstsektors im Königreich Bhutan durch wissenschaftliche Ausbildung, internationale Kooperation und transdisziplinäre Forschung langfristig zu stärken. Im Zentrum stehen die Ausbildung junger Forstexpert*innen sowie die Entwicklung zukunftsorientierter Strategien für nachhaltiges Waldmanagement unter den Bedingungen der Klima- und Biodiversitätskrise.

"Wälder und Forstwirtschaft stehen heute weltweit im Spannungsfeld unterschiedlicher gesellschaftlicher Erwartungen - von einer verstärkten Holzproduktion als Beitrag zur Substitution fossiler Rohstoffe bis hin zum Schutz der Biodiversität durch eine Reduktion der Nutzung. Diese Herausforderungen zeigen sich auch - und in besonderem Maße - in Bhutan. Gemeinsam mit unseren bhutanischen Partner*innen wollen wir mithilfe partizipativer und systemanalytischer Ansätze Lösungen entwickeln, die ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Anforderungen bestmöglich miteinander verbinden", betont Georg Gratzer.

Im Rahmen des Projekts werden sechs Forstfachkräfte aus Bhutan ein Masterstudium "Mountain Forestry" an der BOKU absolvieren. Zusätzlich wird ein Doktoratsstipendium vergeben. Die wissenschaftlichen Arbeiten befassen sich insbesondere mit partizipativen Methoden der Systemanalyse und der Entwicklung von Zukunftsszenarien für den bhutanischen Forstsektor.

"Seit meinem ersten geschäftlichen Aufenthalt in Bhutan im Jahr 1986 habe ich die Entwicklung der dortigen Forstwirtschaft über Jahrzehnte hinweg beobachtet. Gemeinsam mit der langjährigen Forschungserfahrung der BOKU möchten wir mit diesem Projekt einen Beitrag zu nachhaltigen Zukunftsstrategien für den bhutanischen Waldsektor leisten", sagt Rudolf Knünz. Über seine Firma LCS lieferte Knünz bislang mehr als 70 Forstseilbahnen nach Bhutan und unterstützt seit 15 Jahren zudem ein landwirtschaftliches Entwicklungsprojekt in einem bhutanischen Hochtal.

Die Zusammenarbeit baut auf einer jahrzehntelangen Partnerschaft zwischen der BOKU und bhutanischen Institutionen auf. Bereits seit mehr als 30 Jahren bestehen wissenschaftliche Kooperationen in den Bereichen Bergwaldökologie und Naturschutz. Seit 2002 wurden an der BOKU mehr als 20 Fachkräfte aus Bhutan akademisch in Bergwaldforstwirtschaft ausgebildet.

Das Projekt unterstreicht die internationale Rolle der BOKU als führende europäische Universität im Bereich Nachhaltigkeit, Waldökologie und Ressourcenmanagement. Gleichzeitig zeigt die Kooperation exemplarisch, wie wissenschaftliche Ausbildung und internationale Partnerschaften zur Bewältigung globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Biodiversitätsverlust und nachhaltiger Ressourcennutzung beitragen können.

Die Laufzeit des Projekts CAPFOR ist von Oktober 2026 bis September 2031 anberaumt.