Rettungsdienste wollen Mineralölsteuer-Befreiung

Ein "Rettungsdiesel" würde allen Menschen in Österreich zugute kommen, meint Schöpfer. "Jeder Cent, den Rettungsorganisationen an der Tankstelle ausgeben müssen, fehlt am Ende bei der Versorgung der Menschen. Die Politik muss endlich handeln", so Wolfgang Dihanits, stellvertretender Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.