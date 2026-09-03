Bauer lässt Integrationsworkshops für Lehrkräfte erarbeiten

"Es soll darum gehen, wie problematische Entwicklungen erkannt werden können. Es soll darum gehen, wie sie auch angesprochen werden können, wo Lehrkräfte Unterstützung bekommen, was ihre Rolle ist und umgekehrt auch nicht ihre Rolle ist", erläuterte Bauer. Das sei der Beitrag, den ihr Ressort leisten könne, um Lehrkräfte, um Schulleitungen bei diesem Problemfeld zu unterstützen. Die Workshops sollen dann sowohl online als auch in Präsenz zur Verfügung gestellt werden, und zwar in ganz Österreich, weil mittlerweile seien die Probleme nicht mehr nur auf einzelne Landeshauptstädte begrenzt, so Bauer.

Lehrerinnen und Lehrer könnten sich in vielen Schulen nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren, sondern müssten fehlende Sprachkenntnisse ausgleichen oder kulturelle bzw. religiöse Konflikte lösen, argumentierte Bauer: "Wir dürfen aber Lehrkräfte mit dieser Verantwortung nicht alleine lassen." Lehrer benötigten "klare Handlungsmöglichkeiten und auch unsere Rückendeckung, wenn es um ehrkulturellen Druck geht, wenn es um problematische Geschlechterbilder geht, wenn es um religiös begründete Konflikte geht", so Bauer. Sie sollten sich auf das Unterrichten konzentrieren können und keinesfalls zu Polizisten im Klassenzimmer werden.

"Irritiert" zeigte sich Bauer darüber, dass die SPÖ-Vorfeldorganisationen Sozialistische Jugend und die Roten Falken mit kommunistischen Jugendorganisationen und der Initiative "Schule brennt" zu einem "Schulstreik" gegen das nun geltende Kopftuchverbot für Mädchen bis 14 aufgerufen haben. "Anstatt sich dafür einzusetzen, dass Mädchen nicht unterdrückt werden, wird bei dieser Demonstration dazu aufgerufen, dass sich Kinder verschleiern", kritisierte Bauer. Dies sei mit ihrem Verständnis von Gleichberechtigung und "sichtbarem Aufwachsen" nicht zusammen, betonte die Integrationsministerin.

Die Freiheitlichen sehen in der Ankündigung Bauers einen "beispiellosen bildungspolitischen Offenbarungseid". "Die ÖVP kapituliert vor den Geistern, die sie selbst gerufen hat. Zuerst flutet man unser Land mit Illegalen, züchtet archaische Parallelgesellschaften heran und wenn unsere Schulen im Chaos versinken, will man das mit Stuhlkreisen und Kuschelseminaren lösen", monierte Bildungssprecher Hermann Brückl. Statt "sündteurer Workshops" sei "echter Schutz für Lehrkräfte und Schüler" nötig.