Back to school: Tipps für Tablets und Notebooks

Entscheidend sei die Frage, was wirklich benötigt wird. Wer das vor einem Kauf abschließend klärt, vermeide teure Fehlkäufe. Schon für rund 150 Euro bekomme man heute ordentliche Tablets, Notebooks für 700 Euro reichten für die allermeisten Einsatzzwecke an Schule und Uni.

Dabei legen die Expertinnen und Experten drei Prämissen zugrunde:

Letztlich bestimme dann die Wahl des Betriebssystems auch über die Wahl der Hardware:

Grundsätzlich werten die "c't"-Expertinnen und -Experten Android-Tablets als günstige Alternative zu iPads: Geräte mit 4 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (RAM) und 128 Gigabyte (GB) Speicher seien schon ab 130 Euro zu haben, einige würden sogar mit Stift ausgeliefert. Allerdings fehlt günstigen Modellen oft ein Mobilfunkmodem, sodass Nutzende unterwegs auf WLAN oder einen Smartphone-Hotspot angewiesen sind.

Ebenso bekomme man derzeit für 700 Euro Windows-Notebooks, die besser ausgestattet seien als Apples Einsteiger-Gerät MacBook Neo. Viele Geräte böten OLED-Displays, beleuchtete Tastaturen, längere Akkulaufzeiten und mehr Speicher. Wer KI-Anwendungen oder Videoschnitt nutzen möchte, sollte mindestens 16 GB RAM und eine 512-GB-SSD einplanen, beim Prozessor geht die Empfehlung zu AMD Ryzen 7000 oder 8000 beziehungsweise Intel Core Ultra 100.

Das MacBook Neo kostet übrigens nach einer Preiserhöhung aktuell 800 Euro und nicht mehr wie ursprünglich 700 Euro. Weitere Einschränkungen aus Expertensicht: Die 8 GB RAM bremsten das Neo bei größeren Tabellen oder bei vielen offenen Browser-Tabs zuweilen aus. Auch fehle dem Neo Apples KI-Funktion Apple Intelligence. Und nur eine der beiden USB-C-Buchsen des günstigsten MacBooks sei in der Lage, Bildsignale und Daten schnell zu übertragen.