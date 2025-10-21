News Logo
ABO

Atari bringt Intellivision als Retro-Konsole zurück

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Intellivision Sprint: 45 Spiele, darunter auch "Night Stalker"
©Plaion, Intellivision Sprint, APA, dpa, gms
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Einst war die Konsole Intellivision von Mattel direkter Marktkonkurrent des Atari 2600. Gut 45 Jahre später plant Atari - inzwischen Markeninhaber von Intellivision - die Neuauflage der Ur-Konsole von 1979 mit Spielen wie "Boulder Dash", "Chip Shot: Super Pro Golf" oder "B-17 Bomber". Kosten: rund 120 Euro.

von

Wie schon bei Neuauflagen des A500, Super Nintendo oder Mega Drive ist auch für die Intellivision Sprint genannte Konsole eine etwas kleinere, der Originalform nachempfundene Bauweise angesagt. Das gold-schwarze Design mit Holzmaserungs-Look wurde von der Originalversion übernommen.

Neu ist die Technik im Inneren und die Anschlussmöglichkeiten für moderne Fernseher mittels HDMI-Kabel. Für die Erweiterung der Spielebibliothek ist ein USB-Port verbaut.

Ebenfalls neu: Die Controller sind nun drahtlos. Zwar stecken sie immer noch in Schienen auf der Oberseite der Konsole, sind aber nur per Funk verbunden und nicht mehr über schwarze Spiralkabel.

Ab Werk verspricht Hersteller Atari rund 45 - man kann fast sagen historische - Spiele inklusive der doppelseitigen Overlay-Karten mit den Game-spezifischen Bedienflächen zum Einschieben in den Controller. Zu den angekündigten Titeln für die Intellivision Sprint zählen unter anderem:

Die ersten Exemplare der Retro-Konsole sollen ab dem 23. Dezember in Europa ausgeliefert werden. Für ganz Eilige gibt es die Möglichkeit zur Vorbestellung.

Wer den damals von der Werbung ausgerufenen ersten "Konsolenkrieg" komplett nachspielen will: Den Kontrahenten Atari 2600 gibt es bereits als Neuauflage Atari 2600+ mit Holz-Look, modernerer Technik und den klassischen Spielen ab rund 100 Euro.

---: FOTO: APA/APA(/dpa/gms/Plaion/Intellivision Sprint

Foto: Intellivision Sprint/Plaion/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

---: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Plaion/Intellivision Sprint

Foto: Intellivision Sprint/Plaion/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
"Ich wollte mich einfach zeigen, wie ich bin"
Schlagzeilen
Jimi Blue Ochsenknecht gewinnt "Promi Big Brother"
Neues Buch "8.000 Arten als Mutter zu versagen"
News
Carolin Kebekus war auch am Fuß schwanger
Miet-E-Scooter sind vor allem bei Touristen beliebt (Symbolbild)
Reisen & Freizeit
Prag sagte Nein zu Miet-E-Scootern
Londoner Polizei prüft Vorwürfe
Schlagzeilen
Buch von Epstein-Opfer erhöht Druck auf Prinz Andrew
Die EU-Umweltminister beraten über die Auswirkungen des Klimawandels.
Politik
EU-Umweltminister bereiten sich auf Weltklimakonferenz vor
Prinz Andrew auf Aufnahme aus dem Jahr 2023
Politik
BBC: Prinz Andrew verlangte wohl Verschwiegenheitsklausel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER