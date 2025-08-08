News Logo
ABO

Antike Fußbodenheizung in Römerstadt" Aguntum untersucht

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Grabungen in der Osttiroler "Römerstadt" Aguntum (Archivbild)
©APA, UNIVERSITÄT INNSBRUCK
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Bei den heurigen Grabungsarbeiten der Universität Innsbruck in der Osttiroler "Römerstadt" Aguntum in Dölsach lag der Fokus auf der Fertigstellung der seit 2008 laufenden Arbeiten am Händlerforum sowie der Untersuchung eines außerordentlich großen Raumes mit einem Hypokaustsystem (Fußbodenheizung, Anm.). Das Forum werde nun in den Archäologiepark "integriert" und die Arbeiten am beheizten Versammlungsraum "im kommenden Jahr fortgesetzt", hieß es zur APA.

von

Grabungsleiter Martin Auer berichtete am Donnerstag außerdem, dass sich "insgesamt 30 Archäologen und Studierende aus Österreich, den USA, Spanien und Polen" an den Grabungen im Zeitraum von 30. Juni bis 14. August beteiligt haben. Dabei seien die Arbeiten am Händlerforum, einem Gebäude, das während der ersten beiden Jahrhunderte offenbar "vorwiegend dem Handel mit Bergkristall" gedient habe, nach über 15 Jahren fertiggestellt worden. "Dieses insgesamt 3.000 Quadratmeter große Areal wird mit Abschluss der Ausgrabungs- und Konservierungsarbeiten im September 2025 in den Archäologiepark integriert", sagte Auer.

Darüber hinaus sei am Verwaltungsforum der Stadt ein etwa 300 Quadratmeter großer Raum untersucht worden. "Dieser über zwei, mit Marmorschwellen versehenen, Türen betretbare Raum war mit einem Hypokaustsystem ausgestattet", berichtete der Archäologe über ein konkretes Ergebnis. Die außerordentliche Größe des Raumes in Verbindung mit seiner Zuordnung zum Forum der Stadt lasse eine öffentliche Funktion als Versammlungsraum vermuten, meinte er. Sollte sich dies bewahrheiten, würde es sich laut dem Grabungsleiter um "einen der größten beheizten Versammlungsräume in den römischen Provinzen" handeln. Nach "derzeitigem Stand" sei das Gebäude indes im 1. Jahrhundert n. Chr. errichtet und bis in die Spätantike verwendet worden.

Seit Jahren führt der Verein "Curatorium pro Agunto", der hinter der "Römerstadt" steht, Gespräche mit dem Land Tirol über eine Eingliederung in die Landesmuseen. Vereinsobmann Leo Gomig, sprach gegenüber der APA von "guten Verhandlungen". Er hoffe, "dass diese bald erfolgreich abgeschlossen werden." Dabei werde nach wie vor eine Integration bis 2026 anvisiert, betonte Gomig. Die Grabungen durch das Institut für Archäologien der Uni Innsbruck würden kommendes Jahr jedenfalls weitergeführt werden, erklärte der Obmann weiters.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
mgk alias Machine Gun Kelly blickt auf "Lost Americana"
News
Machine Gun Kelly geht neue Wege
Der Freundschaftsbaum der Swifties in der Corneliusgasse
Schlagzeilen
Swiftie-Treff ein Jahr nach Konzertabsagen in Wien
Alles Gute, Monsieur Meyer!
News
Ein Herr vieler Häuser: Dominique Meyer wird 70
Bald soll feststehen, wo der nächste JJ auf die ESC-Bühne treten wird
News
ORF zurrt den Zeitplan für den ESC 2026 langsam fest
Kaska Bryla las 2024 in Klagenfurt aus dem neuen Roman
News
Kaśka Bryla präsentiert neuen Roman beim Wiener Kultursommer
Halflives überzeugte live am Nova Rock
News
Halflives aus Italien rockt mit Haltung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER