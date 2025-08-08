Swiftie-Treff ein Jahr nach Konzertabsagen in Wien

Die Veranstaltung, die um 14 Uhr in der Corneliusgasse beginnt, ist eine Reminiszenz an spontane Get-Together enttäuschter Fans im Vorjahr. Am Tag nach den Absagen hatten nämlich Zehntausende zusammengefunden, um an diversen Orten in der Stadt Songs ihres Idols zu singen und Freundschaftsbänder mit Song-Lyrics zu tauschen - darunter auch in der Corneliusgasse in Anlehnung an das Swift-Lied "Cornelia Street". Durch diesen Song sei die Gasse schon vor den Absagen ein Ort für die Swiftie-Community in Wien gewesen, erklärte Mitveranstalterin Lex Dimitrijevic im APA-Gespräch.

Um 16 Uhr wird dann eine permanente Gedenkplakette enthüllt. Sie wird vor der dortigen Volksschule gegenüber dem "Freundschaftsbaum", den die Swifties ins Leben gerufen hatten, angebracht. In deutscher und englischer Sprache sei darauf zu lesen, dass hier "ein Ort des Gedenkens, ein Safe Space ist, an dem Hass keinen Platz hat", so Dimitrijevic. Sie erwartet im Laufe des Nachmittags "Hunderte Swifties aus aller Welt".

Damit soll es aber nicht getan sein: Im Anschluss gibt es in der Donaustadt einen Kinoabend, an dem - was sonst? - der Swift-Konzertfilm "The Eras Tour" gezeigt wird. Am Samstag wird in einem Club in den Gürtelbögen gefeiert und am Sonntag steht eine "Daylight Party" in der Donaustadt an.

(S E R V I C E - www.swiftienightsvienna.com/)