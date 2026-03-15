Ältester bekannter Seeadler Österreichs gesichtet

15 Jahre nach seiner Beringung durch den WWF ist der Seeadler "Nestor" kürzlich wieder im Burgenland gesichtet worden. Damit gilt der Greifvogel derzeit als der älteste bekannte in Österreich geschlüpfte Seeadler, so die Naturschutzorganisation am Sonntag. Derzeit leben aufgrund intensiver Artenschutz-Arbeit rund 90 Seeadler-Paare in Österreich. Vor rund 25 Jahren war die Art hier noch verschwunden.
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Der Seeadler "Nestor" brütet derzeit im Bezirk Neusiedl am See. Die Greifvögel können zwar ein Alter von bis zu 30 Jahren erreichen, der im Mai 2011 als Jungtier in Niederösterreich beringte "Nestor" gilt mit seinen 15 Jahren aber als ältester bekannter heimischer Seeadler.
Der WWF forderte einen konsequenteren Schutz ihrer Brutgebiete und Lebensräume in Auwäldern und entlang großer Gewässer. "Neben dem Verlust der Lebensräume ist vor allem die illegale Verfolgung eine der größten Gefahren", so Christian Pichler vom WWF.