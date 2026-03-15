Ältester bekannter Seeadler Österreichs gesichtet

Der Seeadler "Nestor" brütet derzeit im Bezirk Neusiedl am See. Die Greifvögel können zwar ein Alter von bis zu 30 Jahren erreichen, der im Mai 2011 als Jungtier in Niederösterreich beringte "Nestor" gilt mit seinen 15 Jahren aber als ältester bekannter heimischer Seeadler.

Der WWF forderte einen konsequenteren Schutz ihrer Brutgebiete und Lebensräume in Auwäldern und entlang großer Gewässer. "Neben dem Verlust der Lebensräume ist vor allem die illegale Verfolgung eine der größten Gefahren", so Christian Pichler vom WWF.