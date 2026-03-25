Superfood Kimchi ist laut Testern "nur bedingt super"

Immerhin: Es wurde keine Belastung durch Schwermetalle festgestellt. Acht Kimchi schnitten geschmacklich gut ab. Allerdings über- oder unterschritten einige den vorgegebenen Standard an Salz- oder Säuregehalt. Importware wurde nicht besser bewertet als europäische.

Acht Produkte erhielten ein gutes Gesamturteil, fünf ein durchschnittliches. Die drei Erstplatzierten sind die einzigen Kimchi, die gesundheitsfördernde Milchsäurebakterien enthalten. Sie stammen aus einem Bio-Supermarkt, von Billa und einem Spezialitätengeschäft.

Beim Nutri-Score, der die Nährstoffzusammensetzung beurteilt, schafften die Produkte von Spar und Oriental Kimchi die Top-Bewertung A, für KoRo wurde B ermittelt. Die meisten Erzeugnisse kamen auf C. Fazit der Tester: Wer in bei seiner Ernährung aus gesundheitlichen Gründen auf den Salzgehalt achten muss, sollte eher kleinere Portionen konsumieren.

Beim Verarbeitungsgrad (NOVA) kamen fast alle Produkte auf die Klassifikation 3. Drei Erzeugnisse erhielten wegen Geschmacksverstärkern oder Süßungsmitteln sogar NOVA 4, womit sie als "sehr hoch verarbeitet" zu klassifizieren seien, so der VKI.