Akademie-Rektor Hartle stellt sich 2027 nicht mehr zur Wiederwahl

"Meine eigene Lehre und Forschung sind für mich zuletzt naturgemäß zu kurz gekommen. Umso mehr freue ich mich darauf, mich ab Herbst 2027 wieder verstärkt meiner wissenschaftlichen Arbeit in der politischen Ästhetik und kritischen Gesellschaftstheorie sowie der Lehre zu widmen", wird Hartle zitiert. Bis dahin haben wir im Rektorat noch viel vor und wollen zahlreiche Projekte umsetzen", so Hartle. Universitätsratsvorsitzender Bernhard Hainz dankte Hartle für seine "engagierte und erfolgreiche Amtsführung": "Rektor Hartle führt die Akademie in herausfordernden Jahren mit hoher fachlicher Kompetenz, ausgleichender Haltung und großer Stabilität."

Hartle fungiert seit 2019 als Rektor der Akademie und wurde 2022 für eine zweite Funktionsperiode wiederbestellt. In seine Amtszeit fallen etwa die Rückkehr in das sanierte historische Akademiegebäude am Schillerplatz sowie die Initiierung des von Vizerektor Werner Skvara verantworteten Neubauprojekts Ballonhalle. Die Ausschreibung der Rektoratsfunktion soll fristgerecht durch Universitätsrat und Senat eingeleitet werden.