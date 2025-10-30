US-Astronaut Buzz Aldrin trauert um seine Ehefrau

© APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, CHIP SOMODEVILLA home Aktuell Schlagzeilen

US-Raumfahrtlegende Buzz Aldrin hat seine Ehefrau verloren. Anca Aldrin sei im Beisein ihres Mannes und ihres Sohnes am Dienstag "friedlich entschlafen", hieß es in einem Statement der Angehörigen, das der Astronaut in seinen sozialen Medien-Profilen veröffentlichte. Die promovierte Chemieverfahrenstechnikerin wurde 66 Jahre alt. "Ich bin so glücklich, die Liebe meines Lebens gefunden und geheiratet zu haben", erklärte der 95-jährige Aldrin.

von APA