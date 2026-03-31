TV-Liebling Serge Falck zum belgischen Ritter geschlagen

Der 1832 gestiftete Leopold-Orden ist der höchste Verdienstorden Belgiens, wie Stefaan Missinne von der Österreichisch-Belgischen Gesellschaft in einer Aussendung unterstreicht. Nun wurde also auch der belgisch-österreichische Schauspieler, Kabarettist, Chansonnier, Moderator und Drehbuchautor in diesen Ritterstand erhoben.

Geboren wurde Serge Falck am 19. April 1961 nahe der flämischen Metropole Antwerpen, kam aber im Alter von 19 Jahren zu seiner Tante nach Tirol und absolvierte die Schauspielschule am Landestheater Innsbruck. Es folgten Engagements am Theater in der Josefstadt, dem Volkstheater, dem Münchner Volkstheater, der Volksoper oder dem Schauspiel Frankfurt. Selbst gründete er 2000 die Festspiele Theatersommer Haag.

Wirkliche Prominenz erlangte Falck aber mit seinen Auftritten in diversen TV-Formaten. In "Medicopter 117" über den "Kaisermühlen-Blues" und den "Tatort" bis hin zu den "Rosenheim-Cops" und "Schnell ermittelt" flimmerte Serge Falck über die Bildschirme. Und seit 2013 hat Falck eine der Hauptrollen in der ORF-Krimiserie "CopStories".

Zu diesem Zeitpunkt besaß Falck bereits zusätzlich die österreichische Staatsbürgerschaft, die er 2009 erhielt. Und der belgische Ritterschlag ist auch nicht die erste Ehrung für den umtriebigen Künstler, ist Serge Falck doch seit 2023 Träger des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Niederösterreich.