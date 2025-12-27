News Logo
The Cure-Gitarrist Perry Bamonte gestorben

Perry Bamonte starb im Alter von 65 Jahren
Perry Bamonte starb im Alter von 65 Jahren
Der Gitarrist und Keyboarder der britischen Band The Cure, Perry Bamonte, ist tot. Bamonte starb zu Weihnachten im Alter von 65 Jahren nach kurzer Krankheit zu Hause, wie die Band am Freitag auf ihrer Website erklärte. Die übrigen Mitglieder würdigten ihren verstorbenen Bandkollegen als "ruhig, intensiv, intuitiv, beständig und ungeheuer kreativ". "Teddy" Bamonte sei ein "warmherziger und wesentlicher Teil der Geschichte von The Cure" gewesen.

von

Mit ihrem Frontmann Robert Smith und dessen klagender Stimme gehörten The Cure zu den Wegbereitern des Gothic Rock, ihr Album "Pornography" von 1982 strotzte von suizidalen Anspielungen. Später veröffentlichte die Band auch fröhlichere Songs wie "The Lovecats" oder "Friday I'm in Love".

Ab 1984 arbeitete Bamonte zunächst als Roadie für The Cure. Von 1990 bis 2004 und erneut von 2022 bis zu seinem Tod war er Gitarrist, Bassist und Keyboarder der Band. Er war an zahlreichen Alben wie "Wish", "Wild Mood Swings", "Bloodflowers" und "The Cure" beteiligt und stand bei mehr als 490 Konzerten mit auf der Bühne, wie die Band erklärte.

