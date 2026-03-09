ABO

Neue "DSDS"-Staffel startet am Karsamstag

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Dieter Bohlen ist auch in der 22. Staffel mit von der Partie
©APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
"Deutschland sucht den Superstar" kehrt am Oster-Wochenende mit der 22. Staffel auf die Bildschirme zurück. Am Karsamstag (4. April) wird die erste von zehn neuen Folgen zu sehen sein, kündigte der Sender RTL an. Die neuen Folgen werden immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und im Voraus auf RTL+ zu sehen sein. Zusätzlich und neu: "Die DSDS Reality" ab dem 21. April, in der in zehn Folgen auf RTL+ zu sehen sei, wie Superstars gemacht werden.

von

Bereits im vergangenen Juli hatte RTL seine neue Casting-Jury für "Deutschland sucht den Superstar" bekanntgegeben, in der Rapper Bushido einen Platz neben Dieter Bohlen bekommt. Ebenfalls Teil des neuen Teams ist Ballermann-Star Isi Glück ("Mallekind").

"Wir werden Euch total überraschen", kündigte Dieter Bohlen an. "Das ganze Konzept ist wirklich neu", sagte der Pop-Titan. "Ich freue mich auf die neue Jury." In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsänger Pietro Lombardi in der Jury gesessen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Harry Styles ist zurück auf den großen Bühnen
News
Netflix-Konzertspecial zu Harry Styles neuem Album
Harry Styles performte auch bei den Brit Awards
News
Umjubelte exklusive Show von Harry Styles in Manchester
Felicia performt "My System" beim "Melodifestivalen"
Schlagzeilen
Elektro-Beats und Lasershow: Schweden mit Felicia zum ESC
Heftige Diskussion um russische Teilnahme an Biennale
Politik
Wachsender Protest gegen Russland-Teilnahme an Kunstbiennale
Das Lied gehört zur Deluxe-Edition von Connors Album "Freigeistin"
Schlagzeilen
"Kosmische Hymne" von Sarah Connor und Sido
Wirbel um Chalamet-Äußerung um Opfer
Schlagzeilen
Staatsoper reagiert auf Chalamet-Äußerung über Oper
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER