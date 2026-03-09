Netflix-Konzertspecial zu Harry Styles neuem Album

Der 32-Jährige trägt ein schwarzes Hemd mit weißen Blumen. Darüber einen blauen Pulli, darunter eine pastellgelbe Ballon-Hose. Zu besonderen Veranstaltungen, was die Veröffentlichung eines neuen Albums wohl unbestritten ist, kam Styles in der Vergangenheit oft in deutlich extravaganteren Outfits. Die neue Version des Briten glitzert weniger, ist dabei aber nicht weniger mitreißend.

"Es ist etwas Besonderes, nach Hause zu kommen", sagt Styles während einer Probe für das Konzert im englischen Manchester am 6. März. Vor seinem Auftritt zeigt sich der Superstar sichtlich emotional, wirkte aufgeregt und gleichzeitig konzentriert. Nach einigen neuen Tracks gibt er dann im Laufe des Abends auch ältere Songs wie "Watermelon Sugar" und "Golden" zum Besten.

Styles' neue Musik wurde auch von seinem Leben in Deutschlands Hauptstadt Berlin beeinflusst, wie der Musiker dem Magazin "Runner's World" erzählt hat. Schon die erste Single "Aperture" ließ vermuten, dass das Neue kein klassischer Pop wird.

"Kiss All the Time. Disco, Occasionally" sei in einer für ihn "sehr wichtigen Zeit" entstanden, so der Sänger, der ab 2010 über die Castingshow "The X Factor" mit der Boyband One Direction erfolgreich wurde. Während Styles in Berlin lebte, ist er dort in den vergangenen Monaten nicht nur einen Marathon gelaufen, sondern konnte dort auch Zeit mit seinen Freunden verbringen, in der er sich gehen lassen konnte, wie er erzählte. Teile des neuen Albums waren Styles zufolge in den Berliner Hansa Studios aufgenommen worden.

Schon im Jänner dieses Jahres hatte Styles angekündigt, dass neue Musik kommt - knapp vier Jahre nach seinem letzten Album "Harry"s House", das 2022 erschienen war. Nun sind insgesamt zwölf neue Tracks erschienen. Was in Manchester passiert ist, werde es allerdings so nicht noch einmal geben, kündigte Styles auf Netflix an. Das neue Album werde er "nie wieder von Anfang bis Ende spielen".

Was der Streamingdienst zeigt, sei auch nicht die Show für seine Tour, so der Brite. In Manchester habe er die Veröffentlichung des Albums feiern wollen. Im Mai soll dann die große Welttournee in Amsterdam starten. Wer ein Ticket für die "Together, Together"-Konzertreihe haben wollte, musste sich diese in einigen Fällen unter anderem durch langes Ausharren in digitalen Warteschlangen erkämpfen.