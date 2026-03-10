ABO

Schwarzenegger in neuem "Conan-der-Barbar"-Film

Der Barbar "is back"
©APA/APA/AFP/JORGE GUERRERO
Arnold Schwarzenegger will erneut in seine Klassiker-Rolle des Barbaren Conan schlüpfen. Der neue Film soll "King Conan" heißen, wie mehrere US-Medien am Montag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten. Bekannt gab der 78-jährige, gebürtige Österreicher die Nachricht selbst auf dem Arnold Sports Festival in Columbus. Regie führt Christopher McQuarrie, der mehrere Teile der "Mission: Impossible"-Serie verfilmte. McQuarrie schreibt außerdem das Drehbuch.

Auf dem Sport Festival sagte Schwarzenegger den Berichten zufolge über "King Conan": "Es ist eine großartige Geschichte, in der Conan 40 Jahre König war, selbstgefällig wurde und nun langsam aus dem Königreich vertrieben wird." Schwarzenegger führe darüber hinaus Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum "Predator"-Franchise und habe ein Skript für eine Fortsetzung von "Phantom-Kommando" aus dem Jahr 1985 erhalten.

Der ehemalige Bodybuilder drehte "Conan der Barbar", "Conan der Zerstörer", "Predator" und "Phantom-Kommando" in den 80er-Jahren. Von 2003 bis 2011 war die "steirische Eiche" Gouverneur von Kalifornien.

