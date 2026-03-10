Schwarzenegger in neuem "Conan-der-Barbar"-Film

Auf dem Sport Festival sagte Schwarzenegger den Berichten zufolge über "King Conan": "Es ist eine großartige Geschichte, in der Conan 40 Jahre König war, selbstgefällig wurde und nun langsam aus dem Königreich vertrieben wird." Schwarzenegger führe darüber hinaus Gespräche über eine mögliche Rückkehr zum "Predator"-Franchise und habe ein Skript für eine Fortsetzung von "Phantom-Kommando" aus dem Jahr 1985 erhalten.

Der ehemalige Bodybuilder drehte "Conan der Barbar", "Conan der Zerstörer", "Predator" und "Phantom-Kommando" in den 80er-Jahren. Von 2003 bis 2011 war die "steirische Eiche" Gouverneur von Kalifornien.