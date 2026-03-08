Umjubelte exklusive Show von Harry Styles in Manchester

Es sei eine der besten Shows des Jahres gewesen, urteilte der "Rolling Stone". "Ich habe neu entdeckt, was für ein Privileg es ist, durch Musik Teil des Lebens von Menschen zu sein", betonte dem Musikmagazin zufolge der Brite an einer Stelle des umjubelten Auftritts. Dieses Gefühl sei noch vertieft worden, als seine Fans scheinbar jede Zeile eines Albums mitsangen, das keine 24 Stunden alt war.

Die Single "Aperture", die er am vergangenen Wochenende bereits bei der Verleihung der Brit Awards dargeboten hatte, gab Styles gleich zweimal zum Besten - als Opener und letzte Zugabe. Sämtliche zwölf Tracks aus dem neuen Studiowerk standen am Programm. "From The Dining Table" (vom Debütalbum "Harry Styles") performte der Sänger akustisch und zum ersten Mal seit 2018. Das war der Auftakt für den Schlussteil, wo dann die Hits "Golden", "Watermelon Sugar", "As I Was" und "Sign Of The Times" abgefeiert wurden.

"In einer Welt wie der heutigen, die sich so chaotisch anfühlt, ist es leicht, die Hoffnung zu verlieren", zitierte der "Rolling Stone" den Popstar. "Ich ermutige euch, weiter die Veränderung in der Welt zu sein, die ihr sehen wollt."

Die Besucher mussten für das Release-Konzert nur 20 Pfund (umgerechnet gut 23 Euro) zahlen - deutlich weniger, als Karten für Styles' im Mai startende Tournee mit dem Titel "Together, Together" kosten. Einen Österreich-Termin gibt es nicht. Ein Trost: Eine Aufzeichnung aus Manchester ist ab heute, 20 Uhr, beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

(S E R V I C E - https://www.hstyles.co.uk )