ABO

Umjubelte exklusive Show von Harry Styles in Manchester

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Harry Styles performte auch bei den Brit Awards
©APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der britische Popstar Harry Styles hat 23.500 Fans im nordenglischen Manchester mit einem einmaligen Konzert zum Start seines neuen Albums begeistert. Fast zwei Stunden spielte der Sänger am Freitagabend sämtliche Stücke aus "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" und fünf alte Hits. Es ist das erste Studioalbum des früheren One-Direction-Mitglieds seit vier Jahren.

von

Es sei eine der besten Shows des Jahres gewesen, urteilte der "Rolling Stone". "Ich habe neu entdeckt, was für ein Privileg es ist, durch Musik Teil des Lebens von Menschen zu sein", betonte dem Musikmagazin zufolge der Brite an einer Stelle des umjubelten Auftritts. Dieses Gefühl sei noch vertieft worden, als seine Fans scheinbar jede Zeile eines Albums mitsangen, das keine 24 Stunden alt war.

Die Single "Aperture", die er am vergangenen Wochenende bereits bei der Verleihung der Brit Awards dargeboten hatte, gab Styles gleich zweimal zum Besten - als Opener und letzte Zugabe. Sämtliche zwölf Tracks aus dem neuen Studiowerk standen am Programm. "From The Dining Table" (vom Debütalbum "Harry Styles") performte der Sänger akustisch und zum ersten Mal seit 2018. Das war der Auftakt für den Schlussteil, wo dann die Hits "Golden", "Watermelon Sugar", "As I Was" und "Sign Of The Times" abgefeiert wurden.

"In einer Welt wie der heutigen, die sich so chaotisch anfühlt, ist es leicht, die Hoffnung zu verlieren", zitierte der "Rolling Stone" den Popstar. "Ich ermutige euch, weiter die Veränderung in der Welt zu sein, die ihr sehen wollt."

Die Besucher mussten für das Release-Konzert nur 20 Pfund (umgerechnet gut 23 Euro) zahlen - deutlich weniger, als Karten für Styles' im Mai startende Tournee mit dem Titel "Together, Together" kosten. Einen Österreich-Termin gibt es nicht. Ein Trost: Eine Aufzeichnung aus Manchester ist ab heute, 20 Uhr, beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

(S E R V I C E - https://www.hstyles.co.uk )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Heftige Diskussion um russische Teilnahme an Biennale
Politik
Wachsender Protest gegen Russland-Teilnahme an Kunstbiennale
Das Lied gehört zur Deluxe-Edition von Connors Album "Freigeistin"
Schlagzeilen
"Kosmische Hymne" von Sarah Connor und Sido
Wirbel um Chalamet-Äußerung um Opfer
Schlagzeilen
Staatsoper reagiert auf Chalamet-Äußerung über Oper
Senhit beim ESC 2021 in Rotterdam
Menschen
San Marino schickt Sängerin Senhit zum ESC nach Wien
++ ARCHIVBILD ++ Der Graf schrieb ein Lied über seine Frau
News
Der Graf lernte als Kind seine Frau im Urlaub kennen
Intime Szenen waren eine Herausforderung für Neuhauser
Schlagzeilen
Adele Neuhauser trifft in Komödie "Callboy" Manuel Rubey
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER