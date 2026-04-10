Stiftung verklagt Prinz Harry wegen "Rufschädigung"

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Dieser war früher Treuhänder von Sentebale. Im vergangenen Jahr hatte sich Harry nach einem öffentlich ausgetragenen Streit mit der Vorsitzenden Sophie Chandauka aus der Stiftung zurückgezogen. Chandauka hatte daraufhin Mobbingvorwürfe gegen Harry erhoben. Eine staatliche Aufsichtsbehörde entkräftete diese Vorhaltungen und sprach von "Missmanagement" bei der Organisation.
Prinz Harry hatte die Stiftung Sentebale 2006 zusammen mit Prinz Seeiso von Lesotho zu Ehren seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, ins Leben gerufen, um jungen HIV-Infizierten in Afrika zu helfen. Auch Seeiso hat sich inzwischen aus der Stiftung zurückgezogen.
Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, enters a waiting car as he leaves the Royal Courts of Justice, Britain's High Court, in London on January 22, 2026, on the fourth day of the trial in his case against a major UK newspaper group. Prince Harry and six others, including pop icon Elton John, accuse two tabloids of privacy invasions and unlawful information gathering, in the prince's last active legal case in his long-running crusade against some UK media. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)