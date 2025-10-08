Sophia Loren zeigt sich bei Hochzeit ihres Sohnes

"Das ist ein Tag, den wir für immer in unseren Herzen tragen werden!", schrieb der Bräutigam, ein bekannter Dirigent und Musiker sowie ältester Sohn von Sophia Loren und dem verstorbenen Filmproduzenten Carlo Ponti. Für ihn ist dies die zweite Hochzeit. Von seiner ersten Ehe hat Carlo Ponti Junior zwei Kinder.

Sophia Loren, die am 20. September ihren 91. Geburtstag gefeiert hat, lebt seit langem in Genf. Auf den Fotos ist auch Edoardo Ponti, der Bruder des Bräutigams, Regisseur und Produzent, zu sehen. Er hatte 2021 seine Mutter Sophia in der Hauptrolle seines Films "La vita davanti a sé" ("Du hast das Leben vor dir") inszeniert.