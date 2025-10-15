Schauspielerin Claudia Kottal nennt Ehefrau "Weltsensation"

Anfangs sei ihnen empfohlen worden, über ihre lesbische Partnerschaft zu schweigen, um berufliche Nachteile zu vermeiden. "Das war gut gemeint, heute würden wir das anders machen - es war ein Versteckspiel", sagte Kottal.

Jetzt würde sie gern mit ihrer Frau eine Familie gründen. "Drei Jahre habe ich In-vitro-Fertilisation, also Befruchtung im Reagenzglas, probiert - einmal war ich in der zehnten Woche schwanger, dann habe ich das Kind verloren", sagte Kottal.