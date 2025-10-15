News Logo
Schauspielerin Claudia Kottal nennt Ehefrau "Weltsensation"

Claudia Kottal will eine Familie gründen
©APA, GEORG HOCHMUTH
Die in der Krimireihe "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt" erfolgreiche österreichische Schauspielerin Claudia Kottal empfindet ihre Ehefrau Anna Kramer als "Weltsensation". "Bis zum 30. Lebensjahr ahnte ich nicht, dass ich mich zu Frauen hingezogen fühlen kann", sagte die 44-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Dann traf ich Anna, meine private Weltsensation."

von

Anfangs sei ihnen empfohlen worden, über ihre lesbische Partnerschaft zu schweigen, um berufliche Nachteile zu vermeiden. "Das war gut gemeint, heute würden wir das anders machen - es war ein Versteckspiel", sagte Kottal.

Jetzt würde sie gern mit ihrer Frau eine Familie gründen. "Drei Jahre habe ich In-vitro-Fertilisation, also Befruchtung im Reagenzglas, probiert - einmal war ich in der zehnten Woche schwanger, dann habe ich das Kind verloren", sagte Kottal.

