Rom verabschiedet sich von Modekaiser Valentino

Am Mittwoch und Donnerstag war Valentinos Sarg im Firmensitz seines ehemaligen Modehauses nahe der Spanischen Treppe aufgebahrt, Tausende Menschen nahmen von ihm Abschied, darunter Stars der internationalen Modeszene wie Donatella Versace, Lavinia Biagiotti und der Ex-Kreativdirektor der Modegruppe Valentino, Pierpaolo Piccioli.

Vor den verdunkelten Schaufenstern der Boutique an der Piazza di Spagna bleiben am Abend Dutzende rote und weiße Rosen zurück - und zahlreiche handgeschriebene Botschaften. "Ich habe Modedesign studiert, Sie waren für mich ein Traum und ein Vorbild", heißt es auf einem Zettel.

Weitere persönliche Erinnerungen teilten langjährige Mitarbeiter und Models. Sie beschrieben Garavani als stilvoll, großzügig und von großer menschlicher Wärme. Besonders bewegend waren die Worte von Valentinos langjährigem Partner Bruce Hoeksema, der berichtete, die letzten Worte des Designers seien gewesen: "Ich liebe dich."

Nach der Trauerfeier wird der Sarg zum Friedhof Flaminio im Stadtteil Prima Porta überführt. Dort findet Valentino Garavani seine letzte Ruhe in der von ihm und seinem langjährigen Weggefährten Giancarlo Giammetti errichteten Familienkapelle. Es handelt sich um ein rundes Grabmal mit großzügigen Grünflächen. Der 83-jährige Giammetti, Geschäftspartner und früherer Lebensgefährte des Designers, hat bereits angekündigt, ebenfalls dort beigesetzt werden zu wollen.