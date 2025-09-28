Meryl Streep bei Modeschau von Dolce & Gabbana

Streep saß bei der Schau des italienischen Designerpaars Domenico Dolce und Stefano Gabbana in einem Vinylmantel und mit Sonnenbrille in der ersten Reihe. Kurz kam es auch zu einem Treffen mit der langjährigen Chefredakteurin der US-Ausgabe der "Vogue", Anna Wintour, die Vorbild für ihre Rolle ist. "Der Teufel trägt Prada 2" soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. Im ersten Teil gibt es eine Szene mit Anne Hathaway als Assistentin der Chefredakteurin, die sich am Telefon erkundigt: "Wie buchstabiert man Gabbana?"

Wegen der laufenden Modewoche ist Mailand derzeit mit Tausenden Leuten aus der internationalen Modeszene bevölkert. In den vergangenen Tagen hatte es bereits ein Casting für Statisten gegeben, die in der Fortsetzung mitspielen wollen. Dazu standen Tausende Schlange. Gedreht wird auch in einem Luxushotel in der Innenstadt. Neben Streep und Tucci werden auch Hathaway und Emily Blunt im zweiten Teil zu sehen sein. Alle waren bereits in Teil eins dabei.