Matthias Schweighöfer setzt als Mann aufs Zuhören

Matthias Schweighöfer mit Ehefrau Ruby O. Fee
©APA, dpa, Christoph Soeder
Was macht einen guten Mann aus? Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) empfiehlt, sich in manchen Situationen auch mal zurückzunehmen. "Ich glaube, emotionale Intelligenz und halt zuzuhören", sagte Schweighöfer während der Berlinale auf einem roten Teppich. Er riet auch dazu, aufmerksam und dankbar zu sein.

"Awareness, mindfulness, thankfulness - das ist schon wichtig", sagte der frisch verheiratete Schweighöfer. Auf die Frage, wie es sich anfühle, mit Ring am Finger auf dem roten Teppich zu stehen, sagte er: "Gut, ist schön."

Vor einigen Wochen hatten Schweighöfer und seine Partnerin Ruby O. Fee (30) mitgeteilt, dass sie geheiratet haben. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: "We did it" ("Wir haben es getan."). Schweighöfers Presseagent bestätigte die Hochzeit auf Nachfrage. Das Schauspielerpaar hatte dazu zwei Fotos geteilt: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in Weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen - beide mit Ehering. Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar.

