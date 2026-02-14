Matthias Schweighöfer setzt als Mann aufs Zuhören

"Awareness, mindfulness, thankfulness - das ist schon wichtig", sagte der frisch verheiratete Schweighöfer. Auf die Frage, wie es sich anfühle, mit Ring am Finger auf dem roten Teppich zu stehen, sagte er: "Gut, ist schön."

Vor einigen Wochen hatten Schweighöfer und seine Partnerin Ruby O. Fee (30) mitgeteilt, dass sie geheiratet haben. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: "We did it" ("Wir haben es getan."). Schweighöfers Presseagent bestätigte die Hochzeit auf Nachfrage. Das Schauspielerpaar hatte dazu zwei Fotos geteilt: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in Weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen - beide mit Ehering. Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar.