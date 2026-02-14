BTS-Sänger hat im Militärdienst "mehr übers Leben gelernt"

Die jungen Männer kündigten auch an, dass sich der Sound des für den 20. März geplanten Comeback-Albums "Arirang" deutlich von vorangegangenen Alben unterscheiden und eine "erwachsenere" Seite der Band zeigen werde.

Nach der mehrjährigen Pause plant die erfolgreichste Band Südkoreas diesen Frühling ein umfangreiches Comeback mit neuem Album, Dokumentarfilm und einer umfangreichen Welttournee. Das erste Konzert von BTS wird am 21. März im Stadtzentrum von Seoul stattfinden und weltweit live auf dem Streamingdienst Netflix übertragen. Die K-Pop-Band hatte ihr letztes Konzert im Jahr 2022 gegeben. Im selben Jahr war die Gruppe zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst leisten mussten.