ABO

BTS-Sänger hat im Militärdienst "mehr übers Leben gelernt"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
BTS-Mitglied J-Hope nach seiner Entlassung aus dem Dienst im Oktober
©JUNG YEON-JE, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Nur wenige Wochen vor ihrem geplanten Comeback haben sich die Mitglieder der südkoreanischen Erfolgsband BTS zu ihrer durch den Wehrdienst bedingten Auszeit geäußert. "Ich habe das Gefühl, dass ich gesünder geworden bin und mehr über das Leben und verschiedene Seiten der Gesellschaft gelernt habe", sagte Bandmitglied J-Hope in einem Interview des Magazins GQ.

von

Die jungen Männer kündigten auch an, dass sich der Sound des für den 20. März geplanten Comeback-Albums "Arirang" deutlich von vorangegangenen Alben unterscheiden und eine "erwachsenere" Seite der Band zeigen werde.

Nach der mehrjährigen Pause plant die erfolgreichste Band Südkoreas diesen Frühling ein umfangreiches Comeback mit neuem Album, Dokumentarfilm und einer umfangreichen Welttournee. Das erste Konzert von BTS wird am 21. März im Stadtzentrum von Seoul stattfinden und weltweit live auf dem Streamingdienst Netflix übertragen. Die K-Pop-Band hatte ihr letztes Konzert im Jahr 2022 gegeben. Im selben Jahr war die Gruppe zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst leisten mussten.

BTS member J-hope reacts after being discharged from his mandatory military service outside a military base in Wonju on October 17, 2024. (Photo by JUNG YEON-JE / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Schriftstellerin besuchte die Filmfestspiele in Berlin
News
Siri Hustvedt sieht wachsenden Widerstand gegen Trump
Aktionistischer Theatermacher: Milo Rau
Politik
Milo Rau inszeniert einen "Prozess gegen Deutschland"
Sinai, wunderschön und wild umstritten
Technik
Höhlenmalereien aus mehreren Jahrtausenden auf Sinai entdeckt
Halle Berry bei der Premiere von "Crime 101"
Schlagzeilen
Halle Berry kritisiert Sexismus und feiert das Älterwerden
Michelle Yeoh mit dem Ehren-Bären
Schlagzeilen
Michelle Yeoh sorgte für tränenreichen Berlinale-Auftakt
++ ARCHIVBILD ++ Johannes Oerding singt mit Sarah Connor
News
Johannes Oerding singt Liebes-Duett mit Sarah Connor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER