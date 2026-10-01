L’Osteria Moulin Rouge eröffnet mit prominentem Aufgebot in der Wiener Innenstadt

Mit Musik, Tanz und italienischer Lebensfreude eröffnete L’Osteria den neuen Standort „L’Osteria Moulin Rouge“ in der Wiener Innenstadt. Durch den Abend führte Moderatorin Corinna Kamper-Campisi, die das Restaurant gemeinsam mit Maria Klara Heinritzi, Geschäftsführerin von L’Osteria Österreich, offiziell eröffnete.

Der Standort in der Walfischgasse verbindet das bekannte gastronomische Konzept der Restaurantkette mit einem vom Moulin Rouge inspirierten Ambiente. Neben Pizza und Pasta soll dabei vor allem das gemeinsame Genusserlebnis im Mittelpunkt stehen.

Showprogramm mit Tanz und Live Musik

Für Unterhaltung sorgte Dancing Stars Profi Danilo Kamper-Campisi mit einer Tanzperformance. Sängerin Sabrina Kreuzberger brachte mit Musik im Stil der 1920er Jahre zusätzliche Varieté Atmosphäre in das Restaurant. DJ Adam Sax kombinierte elektronische Musik mit LED Saxophon, bevor Schauspieler und DJ Jörn Schlönvoigt später das DJ Pult übernahm.

Als Stargast reiste Topmodel Franziska Knuppe nach Wien. Unter den weiteren Gästen waren Helga Rabl-Stadler, Helmut Marko, Simone Stelzer, Gernot Haas, Christian Strasser, Ulrike Kriegler, Sylvia Graf, Simone Lugner, Natalia Ushakova, Dominic Heinzl, Heinz Hanner, Selina Haager, Dominique Heinrich, Johannes Höfinger, Ian Jules, Alexander Höfler und Niddl.

Neuer L’Osteria Standort in der Wiener Innenstadt

Mit der L’Osteria Moulin Rouge erweitert L’Osteria Österreich sein gastronomisches Angebot um einen Standort mit eigenständigem Konzept. Die Verbindung aus italienischer Küche, auffälligem Interieur und Entertainment soll das Restaurant in der Walfischgasse auch als Treffpunkt für längere Abende positionieren.

Die Eröffnung setzte dieses Konzept mit italienischen Spezialitäten, Showeinlagen und Musik erstmals in Szene und markierte den offiziellen Start des neuen L’Osteria Standorts in der Wiener Innenstadt.