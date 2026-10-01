ABO

Jim Carrey hat wieder geheiratet

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Jim Carrey hat Langzeitfreundin geheiratet
©Afp, APA, ALAIN JOCARD
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der kanadisch-amerikanische Hollywood-Komiker Jim Carrey hat Berichten zufolge geheiratet. Wie das Promi-Magazin "People" unter Berufung auf einen Sprecher des 64-Jährigen berichtete, heiratete der Schauspieler seine Langzeitfreundin Min Ah. Laut dem Promiportal "TMZ" soll die Hochzeit vor Kurzem in Los Angeles stattgefunden haben.

von

News auf Google bevorzugen

Min Ah begleitete Carrey den Berichten zufolge im Februar zum französischen Filmpreis César nach Paris. In seiner Rede, die er auf Französisch hielt, dankte Carrey demnach Min Ah, die er als "wunderbare Gefährtin" und "Engel" bezeichnete. Auch sagte er dort, dass er sie liebe. Carrey nahm bei der Verleihung einen Ehren-César entgegen.

Carreys eigenes Liebesleben war zeitweise turbulent. Mit 25 Jahren heiratete der damals noch erfolglose Komiker und wurde 1987 Vater seines einzigen Kindes. Seine 1996 geschlossene Ehe mit der Schauspielerin Lauren Holly platzte schon nach wenigen Monaten. Im Frühjahr 2010 gab er das Ende seiner fünfjährigen Partnerschaft mit Model Jenny McCarthy bekannt.

Carrey erlangte mit seiner extrem körperlichen Komik und seinem großen schauspielerischen Ausdruck in Filmen wie "Die Truman Show", "Die Maske" und "Vergiss mein nicht" internationalen Ruhm.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Christa Pike war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt
Politik
Stopp von Hinrichtung in Tennessee kommt vor Höchstgericht
++ ARCHIVBILD ++ Kalitz-Brüder haben Konzert am Tag nach dem Fest
News
Kaulitz-Brüder kommen nicht zu Klums Halloween-Party
Mit roter Hirse verdienen die Frauen ihren Unterhalt
Politik
Frauengruppe in Simbabwe baut Futtermittel in großem Stil an
Paparazzi vor Schule - Harry unglücklich
Schlagzeilen
Fotografen vor Schule der Kinder von Harry und Meghan
Zwei Bäuerinnen bei der Bohnenernte
Politik
Simbabwes Bauern erwarten die große Dürre
FritzOS 8.50 liefert zusätzliche Schutzfunktionen per DNS-Filterlisten
Technik
Neue Fritzbox-Features: Filterlisten und mehr Smarthome
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER