Kim Kardashian: "Kleines Aneurysma" gefunden

In dem Clip ist Kardashian demnach in einem Raum zu sehen, wo eine Magnetresonanztomografie (MRT) vorgenommen wird. Ein Aneurysma ist eine mit Blut gefüllte sackartige Ausstülpung einer Arterie, die in seltenen Fällen plötzlich aufreißen kann. Kleinere Aneurysmen werden gewöhnlich vom Arzt ohne direkten Eingriff beobachtet.

Als einen Grund für Stress in ihrem Leben führt Kardashian ihren Ex-Ehemann Kanye West an, mit dem sie die gemeinsamen Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) hat. Die Ehe wurde 2021 nach sieben Jahren geschieden. Der Skandalrapper fiel in der Vergangenheit immer wieder durch rassistische und antisemitische Kommentare auf. Als Mutter wolle sie ihre Kinder beschützen und von schlechtem Verhalten abschirmen, führte Kardashian weiter aus.