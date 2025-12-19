Hollywoodstar Harrison Ford wird für Lebenswerk geehrt

Ford habe mit seinen Filmrollen "die Weltkultur geprägt", erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende Sean Astin. "Es ist uns eine Ehre, eine Legende zu ehren, deren Einfluss auf unsere Zunft unvergänglich ist."

Ford erklärte, er fühle sich "zutiefst geehrt". Die Ehrung durch seine Schauspielerkollegen bedeute ihm sehr viel. "Ich habe den größten Teil meines Lebens an Filmsets verbracht, mit unglaublichen Schauspielern und Filmteams zusammengearbeitet, und ich war immer dankbar, Teil dieser Gemeinschaft zu sein", erklärte der Schauspieler.

Ford hat in seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Rollen verkörpert, die in die Filmgeschichte eingegangen sind: vom Weltraumschmuggler Han Solo in der "Star Wars"-Saga über "Blade Runner" bis zum Archäologen Indiana Jones, der im Jahr 1981 in "Jäger des verlorenen Schatzes" seinen ersten Auftritt auf der Leinwand hatte.