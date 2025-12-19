News Logo
ABO

Hollywoodstar Harrison Ford wird für Lebenswerk geehrt

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Harrison Ford kann sich über eine neue Ehrung freuen
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, FRAZER HARRISON
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Hollywoodstar Harrison Ford wird von der US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA für sein Lebenswerk geehrt. Wie die Gewerkschaft mitteilte, soll der 83-Jährige den Preis bei der Verleihung der Filmpreise der Gewerkschaft im März in Los Angeles erhalten. Die früher als Screen Actors Guild Awards bekannten Preise heißen neuerdings nur noch Actor Awards.

von

Ford habe mit seinen Filmrollen "die Weltkultur geprägt", erklärte der Gewerkschaftsvorsitzende Sean Astin. "Es ist uns eine Ehre, eine Legende zu ehren, deren Einfluss auf unsere Zunft unvergänglich ist."

Ford erklärte, er fühle sich "zutiefst geehrt". Die Ehrung durch seine Schauspielerkollegen bedeute ihm sehr viel. "Ich habe den größten Teil meines Lebens an Filmsets verbracht, mit unglaublichen Schauspielern und Filmteams zusammengearbeitet, und ich war immer dankbar, Teil dieser Gemeinschaft zu sein", erklärte der Schauspieler.

Ford hat in seiner jahrzehntelangen Karriere zahlreiche Rollen verkörpert, die in die Filmgeschichte eingegangen sind: vom Weltraumschmuggler Han Solo in der "Star Wars"-Saga über "Blade Runner" bis zum Archäologen Indiana Jones, der im Jahr 1981 in "Jäger des verlorenen Schatzes" seinen ersten Auftritt auf der Leinwand hatte.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Chalamet im Hare-Krishna-Farbspektrum
Schlagzeilen
Timothée Chalamet hat für "Marty Supreme" Jahre trainiert
Technik
Archäologen entdecken seltenes Christus-Fresko in der Türkei
Meg Ryan mit Rob Reiner (links) und Billy Crystal
Schlagzeilen
Meg Ryan trauert um Rob Reiner
Blumen und Kerzen vor dem Haus des getöteten Ehepaars Reiner
Schlagzeilen
Todesursache von Rob und Michele Reiner bekanntgegeben
Filmstar Mikkelsen spielt selbst sehr gerne Tennis
Schlagzeilen
Mads Mikkelsen wäre gern Roger Federer
Hollywood trauert um Rob Reiner
Schlagzeilen
Mordanklage gegen Sohn von getötetem Star-Regisseur Reiner
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER