Meg Ryan trauert um Rob Reiner

Meg Ryan mit Rob Reiner (links) und Billy Crystal
©AFP, APA, FREDERIC J. BROWN
Hollywood-Star Meg Ryan (64) hat sich wenige Tage nach dem tragischen Tod von Regisseur Rob Reiner und dessen Ehefrau Michele zu Wort gemeldet. "Oh, wie wir diesen Mann vermissen werden", schrieb sie auf Instagram zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die Schauspielerin mit dem Regisseur lachend tanzt. "Danke, Rob und Michele, für eure Art und Weise, an wahre Liebe, an Märchen und an Lachen zu glauben."

Sie würdigte das Paar als Leute, die an das Gute in Menschen glaubten und ihr Land zutiefst liebten. Sie hoffe, dass diese "unmögliche Tragödie" nicht das Ende ihrer Geschichte sei, sondern zu etwas Gutem führe. Sie glaube, die beiden würden sich etwas Hoffnungsvolles und Menschliches wünschen - "etwas, das uns alle ein besseres Verständnis füreinander und etwas Frieden bringt".

Die Eheleute waren am Sonntag in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden worden. Der 32-jährige Sohn des Paares, Nick Reiner, wurde festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.

Mit "Harry und Sally" landete Rob Reiner 1989 einen Filmhit. Billy Crystal und Meg Ryan glänzen darin als beste Freunde, die sich am Ende ineinander verlieben. Unvergesslich ist eine Restaurant-Szene, in der Ryan beim Lunch in einem Restaurant einen lauten Orgasmus vortäuscht. Es war der internationale Durchbruch für die beiden Hauptdarsteller.

