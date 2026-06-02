Kate Hudson musste härter kämpfen als männliche Kollegen

Echte Gleichberechtigung habe auch mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun, sagte Hudson. "Frauen werden erst dann wirklich gleichgestellt sein, wenn weibliches Generationenvermögen genauso stark ist wie das von Männern." Ihr größtes Vorbild sei ihre Mutter Goldie Hawn. "Sie hatte immer diese unglaublich starke, fast mühelos feminine Energie - und gleichzeitig diese enorme Kraft, Dinge einfach durchzuziehen", sagte Hudson.