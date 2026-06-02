ABO

Schwerer Rückschlag für Blue Origin - Reparaturen könnten lang dauern

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Startrampe wurde bei Test "praktisch zerstört"
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Reparatur der bei einem fehlgeschlagenen Raketentest beschädigten Startrampe der Weltraumfirma des Milliardärs Jeff Bezos, Blue Origin, wird nach Einschätzung der US-Raumfahrtbehörde NASA erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Dies sagte NASA-Chef Jared Isaacman am Montag dem US-Sender CNBC. Möglicherweise könnten die Reparaturen bis 2028 dauern.

von

Die riesige "New Glenn"-Rakete des Unternehmens war am vergangenen Donnerstag bei einer Triebwerkszündung am Boden explodiert. Branchenkreisen zufolge wurde die Startrampe "praktisch zerstört". Verletzt wurde bei dem Vorfall auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida niemand. Auch waren zum Zeitpunkt der Explosion keine der geplanten 48 Amazon-Satelliten an Bord.

Die "New Glenn"-Rakete des Amazon-Gründers Jeff Bezos soll eine zentrale Rolle bei den "Artemis"-Mondmissionen der NASA spielen. Der Vorfall ist ein Rückschlag im Wettbewerb mit dem Konkurrenten SpaceX von Elon Musk.

This screen grab shows fire as the uncrewed Blue Origin's New Glenn rocket explodes during a test on a launchpad at Cape Canaveral Space Force Station in Cape Canaveral, Florida, on May 28, 2026. Blue Origin's New Glenn rocket unleashed a massive fireball into the sky as it exploded during a test on May 28, in the latest blow to billionaire Jeff Bezos's space ambitions. (Photo by NASASpaceflight.com / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASASpaceflight.com" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Schlagerstar hat bereits einen kleinen, alten Bauernhof gefunden
News
Nino de Angelo träumt von Pferdehof in Italien
Fazit: Per Löffel lässt sich Ingwer leicht schälen, bei weniger Abfall
Gesundheit
Ingwer schälen mit dem Löffel - funktioniert das?
++ ARCHIVBILD ++ Wer flexibel bei Tagen und Uhrzeiten ist, findet oft günstigere Flüge
Reisen & Freizeit
7 Tipps: So sparen Sie bei Flugtickets
Unterleibsbeschwerden sind ein weit häufiges gynäkologisches Problem
Gesundheit
Starke Schmerzen im Unterleib? Was dahinterstecken kann
Über 220 mutmaßliche Todesfälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch
Politik
Moderna entwickelt Impfstoff gegen Ebola-Ausbruch im Kongo
Wiener Melanom-Vakzine bereits Ende 1994 in klinischen Tests
Technik
Krebs-Impfstoffe: Jahrzehntelange Forschungen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER