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Ingwer schälen mit dem Löffel - funktioniert das?

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Fazit: Per Löffel lässt sich Ingwer leicht schälen, bei weniger Abfall
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Frischer Ingwer gehört für viele in Tee, Currys oder Smoothies. Vor der Verwendung muss die Knolle allerdings geschält werden. Doch geht das auch einfacher als mit Messer oder Sparschäler? Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So soll sich Ingwer mit einem Teelöffel einfacher schälen lassen.

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Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Löffel-Tipp fürs Schälen von Ingwer in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

- Das Ingwerstück festhalten und einen Teelöffel an der Schale ansetzen.

- Mit leichtem Druck über die Oberfläche schaben, bis sich die dünne Schale löst.

- Dabei kann der Löffel sowohl zum Körper hin- als auch vom Körper wegbewegt werden.

Fazit: Funktioniert super! Mit dem Löffel lässt sich Ingwer erstaunlich leicht schälen – auch ohne scharfes Werkzeug. Gerade die vielen Rundungen und kleinen Verzweigungen der Knolle lassen sich gut erreichen.

Außerdem wird meist nur die dünne Schale entfernt. So bleibt mehr vom Ingwer übrig als wenn man ein Messer zum Schälen einsetzt.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klos/Christin Klose

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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