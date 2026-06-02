Ingwer schälen mit dem Löffel - funktioniert das?

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Löffel-Tipp fürs Schälen von Ingwer in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

- Das Ingwerstück festhalten und einen Teelöffel an der Schale ansetzen.

- Mit leichtem Druck über die Oberfläche schaben, bis sich die dünne Schale löst.

- Dabei kann der Löffel sowohl zum Körper hin- als auch vom Körper wegbewegt werden.

Fazit: Funktioniert super! Mit dem Löffel lässt sich Ingwer erstaunlich leicht schälen – auch ohne scharfes Werkzeug. Gerade die vielen Rundungen und kleinen Verzweigungen der Knolle lassen sich gut erreichen.

Außerdem wird meist nur die dünne Schale entfernt. So bleibt mehr vom Ingwer übrig als wenn man ein Messer zum Schälen einsetzt.