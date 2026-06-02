Nino de Angelo träumt von Pferdehof in Italien

Nun sagte er: "In Umbrien haben wir bereits etwas gefunden: einen kleinen, alten Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert auf etwa vier Hektar Land mit saftigen Wiesen für die Pferde."

Es sei aber nicht geplant, seine Lebensgefährtin in Italien zu heiraten. "Ich möchte in meinem Leben keine fünfte Scheidung mehr erleben", sagte er. "Wir lieben uns auch ohne Trauschein."

Nach Italien ziehe ihn das Lebensgefühl, das gute Essen und die Menschen. "In Italien kennt mich zwar niemand, aber trotzdem lächeln dich die Leute an, sind freundlich und kommen sofort mit dir ins Gespräch." Besonders liebe er das Dörfchen in Apulien, in dem seine Eltern gelebt hätten. Noch heute wohne der Großteil seiner Verwandten in der Gegend.

Auch von seinen Schulden erzählte de Angelo. Die sei er inzwischen los, berichtete er. "Ich bin gerade aus meiner Insolvenz heraus. Ich musste eine Million Euro verdienen, um meine Schulden abzubezahlen."