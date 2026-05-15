Jury kann sich zu Weinstein erneut nicht einigen

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2020 war der heute 74-Jährige unter anderem deswegen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch war 2024 allerdings aufgrund von Verfahrensfehlern überraschend wieder kassiert worden.
Der neu aufgerollte Prozess endete dann im vergangenen Sommer mit einem gespaltenen Urteil und einer zerstrittenen Jury: Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe. In einem weiteren Anklagepunkt der schweren Sexualverbrechen gegen eine zweite Frau befand ihn die Jury für nicht schuldig. In einem dritten Anklagepunkt konnte sich die Jury nicht einigen - dieser wurde nun erneut aufgerollt.
2023 war Weinstein in Kalifornien in einem separaten Strafverfahren zu 16 weiteren Jahren Haft verurteilt worden. Der Ex-Hollywood-Mogul weist die Vorwürfe zurück.
Former Hollywood film producer Harvey Weinstein appears in Manhattan Supreme Court during his retrial in New York City on May 15, 2026. A US judge on Friday declared a mistrial in the new trial of disgraced cinema mogul Harvey Weinstein after a jury once again failed to reach a verdict on allegations he sexually assaulted actor Jessica Mann, the prosecutor said. ."While we are disappointed that the proceedings ended with a mistrial, we deeply respect the jury system and sincerely thank all of the jurors for their time and dedication. For nearly a decade, Jessica Mann has fought for justice," Manhattan District Attorney Alvin Bragg said in a statement. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / POOL / AFP)