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Jury kann sich zu Weinstein erneut nicht einigen

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Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein
©Afp, APA, TIMOTHY A. CLARY
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Im dritten Anlauf des Prozesses gegen Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein in New York hat sich eine Jury bei einem Anklagepunkt erneut nicht einigen können. Die Jury sei "hoffnungslos festgefahren", sagte Richter Curtis Farber und erklärte den Prozess laut Medien für ergebnislos beendet. Ob das Verfahren zum vierten Mal neu aufgerollt wird, war zunächst unklar. Weinstein war angeklagt, 2013 eine angehende Schauspielerin in einem Hotel in Manhattan vergewaltigt zu haben.

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2020 war der heute 74-Jährige unter anderem deswegen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch war 2024 allerdings aufgrund von Verfahrensfehlern überraschend wieder kassiert worden.

Der neu aufgerollte Prozess endete dann im vergangenen Sommer mit einem gespaltenen Urteil und einer zerstrittenen Jury: Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein schwere Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe. In einem weiteren Anklagepunkt der schweren Sexualverbrechen gegen eine zweite Frau befand ihn die Jury für nicht schuldig. In einem dritten Anklagepunkt konnte sich die Jury nicht einigen - dieser wurde nun erneut aufgerollt.

2023 war Weinstein in Kalifornien in einem separaten Strafverfahren zu 16 weiteren Jahren Haft verurteilt worden. Der Ex-Hollywood-Mogul weist die Vorwürfe zurück.

Former Hollywood film producer Harvey Weinstein appears in Manhattan Supreme Court during his retrial in New York City on May 15, 2026. A US judge on Friday declared a mistrial in the new trial of disgraced cinema mogul Harvey Weinstein after a jury once again failed to reach a verdict on allegations he sexually assaulted actor Jessica Mann, the prosecutor said. ."While we are disappointed that the proceedings ended with a mistrial, we deeply respect the jury system and sincerely thank all of the jurors for their time and dedication. For nearly a decade, Jessica Mann has fought for justice," Manhattan District Attorney Alvin Bragg said in a statement. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / POOL / AFP)

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