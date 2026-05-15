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Altkönigin Margrethe geht es im Krankenhaus gut

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Die Altkönigin hat ihren Eingriff gut überstanden
©IDA MARIE ODGAARD, APA, Ritzau Scanpix
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Dänemarks Altkönigin Margrethe II. (86) hat sich aufgrund von Herzproblemen einem Eingriff zur Erweiterung von Blutgefäßen unterzogen. Das teilte der dänische Hof am Freitag mit. Bei dieser sogenannten Ballondilatation werden verengte Blutgefäße mit einem Ballon geweitet, um die Durchblutung des Herzens zu verbessern. Es gehe der Königin gut, hieß es in der Mitteilung.

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Am Donnerstag war Margrethe mit einer sogenannten Angina pectoris, also einem durch eine Durchblutungsstörung des Herzens verursachten Druckgefühl in der Brust, in das Kopenhagener Universitätsklinikum Rigshospitalet eingeliefert worden. Am Freitag teilte der Hof mit, sie werde noch einige Tage im Krankenhaus bleiben.

Erst vor wenigen Wochen, am 16. April, hatte Margrethe ihren 86. Geburtstag gefeiert. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn Frederik überlassen.

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