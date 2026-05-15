Ehepaar Beckham erstmals im britischen Club der Milliardäre

Grund für den Vermögenszuwachs seien schlaue "Investitionen in Fußball, Nahrungsmittel und Getränke, Immobilien und Mode". Der "Sunday Times" zufolge ist Beckham der erste britische Sportler, der es zum Milliardär gebracht hat. Sein im vergangenen Jahr noch auf 500 Millionen Pfund geschätztes Vermögen sei vor allem durch Investitionen des ehemaligen Kapitäns der britischen Nationalmannschaft in den US-Fußballverein Inter Miami in die Höhe geschnellt. Der aktuelle Star von Inter Miami, Lionel Messi, hatte seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis 2028 verlängert.

Gleichzeitig erzielte die 2008 gestartete und lange Zeit defizitäre Modemarke von Victoria Beckham im vergangenen Jahr mehr als 100 Millionen Pfund Umsatz, wie die "Sunday Times" weiter berichtete. In dem Ranking, das die Zeitung jedes Jahr erstellt, werden die 350 reichsten Einzelpersonen und Familien Großbritanniens aufgeführt, wobei alle Branchen berücksichtigt werden. Neu in der Liste sind die Brüder Noel und Liam Gallagher, deren gemeinsames, auf 375 Millionen Pfund geschätztes Vermögen durch die Comeback-Tournee von Oasis angekurbelt wurde.