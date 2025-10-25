News Logo
Julia Roberts ist begeisterte Köchin

Julia Roberts kocht gern
Hollywood-Star Julia Roberts (57) steht nicht nur gern vor der Kamera – sondern auch gern am Herd. "Ich koche ständig – am Set, aber auch zu Hause", sagte die Schauspielerin ("Pretty Woman") . "Hunger kommt ja ungefähr alle vier Stunden. Also ist das bei mir ein ziemlich regelmäßiger Vorgang. Kochen ist für mich etwas Liebevolles, Bodenständiges."

Während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "After the Hunt", in dem sie eine Literaturprofessorin in einer persönlichen und beruflichen Krise spielt, bekochte Roberts die Crew selbst, wie sie sagt.

Auch privat ist das gemeinsame Essen für sie zentral: "Ich liebe es, wenn meine Familie gemeinsam am Tisch sitzt. Das ist für mich echtes Glück", so die Oscar-Preisträgerin ("Erin Brockovich – Eine wahre Geschichte"). "Essen muss nicht kompliziert sein, nur echt – frische Zutaten, gute Gesellschaft, das reicht völlig."

Begeistert zeigte sich die Schauspielerin von einem Fach, das sie selbst gern unterrichten würde: Hauswirtschaft. "Ich würde das Fach sofort zurückbringen", sagte Roberts. "Es klingt altmodisch, aber es sind die Dinge, die man fürs Leben braucht – Kochen, Backen, Bügeln, einen Scheck ausstellen ... ich liebe das!" Das seien "echte Life Skills", meint die 57-Jährige.

Über die Autoren

