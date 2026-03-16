ABO

Jimmy Kimmel macht sich bei Oscars über Melania-Doku lustig

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Jimmy Kimmel mit Seitenhieben auf Doku von Melania Trump
©GETTY IMAGES NORTH AMERICA, APA, KEVIN WINTER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Talkshow-Moderator Jimmy Kimmel teilte bei der Oscar-Gala in Los Angeles gegen Donald Trump aus, ohne den US-Präsidenten namentlich zu nennen. Als er die Dokumentarfilmkategorien auf der Bühne präsentierte, sagte er: "Oh Mann, er wird sauer sein, seine Frau wurde dafür nicht nominiert." Damit spielte er auf den Amazon-Film "Melania" an, der die First Lady vor dem Machtwechsel im Weißen Haus begleitet.

von

Zuvor hatte Kimmel über Filmemacher gesprochen, die sich der Aufgabe verschrieben hätten, die Wahrheit zu erzählen, Ungerechtigkeit anprangerten und zum Handeln inspirierten. Dann fügte er hinzu: "Und es gibt auch Dokumentarfilme, in denen man im Weißen Haus herumläuft und Schuhe anprobiert."

Die USA stellte er später in einem überspitzten Witz in eine Reihe mit Nordkorea: "Wie Sie wissen, gibt es einige Länder, deren Führung die Meinungsfreiheit nicht unterstützt. Es steht mir nicht frei zu sagen, um welche es sich handelt. Belassen wir es einfach bei Nordkorea und CBS." Der Paramount-Sender CBS schlägt seit der Übernahme durch die Familie des als Trump-Unterstützer geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison zum Teil einen freundlichen Ton gegenüber der Trump-Regierung an.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Habermas war einer der wichtigsten Denker der Gegenwart
Technik
Philosoph Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben
Timothee Chalamet und Kylie Jenner vor Beginn der Gala
Schlagzeilen
Pleite für Chalamet und "Marty Supreme" bei den Oscars
++ ARCHIVBILD ++ Habermas war einer der wichtigsten Denker der Gegenwart
Politik
Philosoph Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben
Spannung vor Vergabe der begehrten Goldstatuetten
Schlagzeilen
Hollywood verleiht zum 98. Mal die Oscars
Stieß 1984 zu Motörhead
News
Motörhead-Gitarrist Phil Campbell gestorben
Wilson ist vor allem für Filme mit derbem Humor bekannt
Schlagzeilen
"Goldene Himbeere" an Rebel Wilson und Ice Cube
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER