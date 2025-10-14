News Logo
ABO

Hunziker sieht Ex-Ehemann Eros Ramazzotti als "Bruder"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Mit Ramazzotti gibt es nun eine freundschaftlich-familiäre Atmosphäre
©APA, dpa, Angelika Warmuth
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Die Schweizer TV-Moderatorin Michelle Hunziker (48) betrachtet ihren Ex-Ehemann Eros Ramazzotti (61) als "Bruder". "Die Beziehung zu Eros ist heute wie die zu einem Bruder. Wir sind eine Familie, wir mögen uns und stehen uns mit ganzem Herzen nahe", sagte sie in einem Interview mit der Tageszeitung Corriere della Sera. Die in Mailand lebende Hunziker bedauert, wie die Ehe mit dem Popstar zu Ende gegangen ist, mit dem sie von 1998 bis 2002 verheiratet war.

von

"Heute würde ich mich anders verhalten. Wenn man jung ist, hat man viele emotionale Lücken und Unsicherheiten und weiß oft nicht, wie man mit bestimmten Situationen umgehen soll. In einem wirklich schwierigen Moment war ich nicht in der Lage, die Situation zu bewältigen - ich war einfach zu jung. Außerdem war gerade mein Vater gestorben", erklärte Hunziker, die Mutter von drei Töchtern ist.

Auf die Frage, was sie heute von Treue in einer Beziehung hält, antwortete die Moderatorin: "In jungen Jahren wird einem beigebracht, Treue sei in einer Beziehung das Wichtigste. Aber heute denke ich, dass ein gemeinsames Lebensprojekt viel bedeutender ist."

Derzeit ist sie mit dem Mailänder Unternehmer Nino Tronchetti Provera liiert. "Es gibt Menschen, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben begegnen, weil sie ein Stück des Weges gemeinsam gehen müssen. Das sind sehr wichtige Menschen, mit denen man ein Lebensprojekt teilt, Kinder bekommt - und die für immer einen Platz im Herzen behalten. Aber ich denke, dass Liebesgeschichten enden, weil man irgendwann nicht mehr in dieselbe Richtung blickt. Weil der eine mit 100 km/h fährt und der andere mit 50 - und bei der ersten Kurve verliert man sich aus den Augen. Weil man spürt, dass der gemeinsame Wegabschnitt zu Ende gegangen ist", so Hunziker.

Hunziker und Eros Ramazzotti galten als ein glamouröses und beliebtes Paar der italienischen Öffentlichkeit. Sie haben gemeinsam die 29-jährige Tochter Aurora. Mit ihrem zweiten Ehemann Tomaso Trussardi, mit dem sie bis 2023 sieben Jahre lang verheiratet war, hat Hunziker zwei weitere Töchter. Nino Tronchetti Provera ist geschieden und hat drei Töchter aus seiner früheren Ehe.

MÜNCHEN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Angelika Warmuth

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Katja Krasavice
News
Katja Krasavice spricht erstmals nach Razzia
Seit 1950 stieg die Lebenserwartung um über 20 Jahre
Gesundheit
Weltweite Lebenserwartung wieder auf Vor-Covid-Niveau
Frauen trauriger als Männer - sie haben auch mehr Schmerzen
Technik
Weltweit mehr Sorgen und Stress
Die Schauspielerin wollte einmal Ärztin werden
Schlagzeilen
Witherspoon wollte wegen Eltern Chirurgin werden
++ ARCHIVBILD ++ Der Klimawandel setzt dem Wattenmeer stark zu
Technik
Wattenmeer stärker bedroht: Klimawandel und Windparks
Schon geringe Mengen Alkohol, können einen gefährlichen Einfluss haben
Gesundheit
Balanceakt E-Scooter, Sicherheit statt Risiko
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER