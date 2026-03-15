Hollywood verleiht zum 98. Mal die Oscars

Österreich hingegen hat heuer kein Eisen im Feuer der Oscar-Schmiede. Wer den preislichen Endkampf dennoch live mitverfolgen möchte und kein Ticket für das Dolby Theater ergattert hat, für den überträgt der ORF in gewohnter Manier die Gala. Um 23.30 Uhr gibt es die Eindrücke vom Roten Teppich, bevor ab Mitternacht die Show selbst startet. ORF-Filmexpertin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath kommentieren dabei wieder die Entscheidungen der Oscar Academy.

(S E R V I C E - https://www.oscars.org/ )