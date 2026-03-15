ABO

Hollywood verleiht zum 98. Mal die Oscars

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Spannung vor Vergabe der begehrten Goldstatuetten
©AFP, APA, ANGELA WEISS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Hollywood verleiht nach mitteleuropäischer Zeit von Sonntag auf Montag zum 98. Mal die Oscars an die Größen der Filmzunft. Als zumindest nominaler Topfavorit geht dabei Ryan Cooglers "Blood & Sinners" ins Rennen. Das Vampir-Drama hält in jedem Falle mit 16 Nominierungen einen Allzeitrekord. Filmauguren räumen aber in vielen zentralen Kategorien dem großen Konkurrenten "One Battle After Another" von Paul Thomas Anderson größere Chancen ein, der auf 13 Nominierungen kommt.

von

Österreich hingegen hat heuer kein Eisen im Feuer der Oscar-Schmiede. Wer den preislichen Endkampf dennoch live mitverfolgen möchte und kein Ticket für das Dolby Theater ergattert hat, für den überträgt der ORF in gewohnter Manier die Gala. Um 23.30 Uhr gibt es die Eindrücke vom Roten Teppich, bevor ab Mitternacht die Show selbst startet. ORF-Filmexpertin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath kommentieren dabei wieder die Entscheidungen der Oscar Academy.

(S E R V I C E - https://www.oscars.org/ )

An Oscar statue is seen ahead of the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California, on March 14, 2026. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Habermas war einer der wichtigsten Denker der Gegenwart
Politik
Philosoph Jürgen Habermas mit 96 Jahren gestorben
Stieß 1984 zu Motörhead
News
Motörhead-Gitarrist Phil Campbell gestorben
Wilson ist vor allem für Filme mit derbem Humor bekannt
Schlagzeilen
"Goldene Himbeere" an Rebel Wilson und Ice Cube
Die Via Appia ist eine Touristenattraktion
Technik
Grabmonument mit Gladiatorenszenen in Süditalien entdeckt
Rapperin Ikkimel beim Festival"Lido Sounds" in Linz
News
Ikkimel besingt in neuem Song "Kink" sexuelle Vorlieben
Die teuerste Gitarre ever
News
14,55 Mio. Dollar: Pink-Floyd-Gitarre erzielte Rekordpreis
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER