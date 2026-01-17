ABO

"Heated Rivalry"-Star Hudson Williams gibt Laufsteg-Debüt

24-Jähriger eröffnete in Mailand Show für Dsquared2
Der kanadische Schauspieler Hudson Williams ("Heated Rivalry") hat bei der Modewoche in Mailand sein Debüt auf dem Laufsteg gegeben. Der 24-Jährige eröffnete in Italiens Mode-Metropole die Show für die Marke Dsquared2. Williams lief in einer Winterlandschaft in gewachsten Jeans, Jeansjacke und Winterstiefeln über die Bühne und bekam reichlich Applaus.

Der Kanadier spielt in der Streaming-Serie "Heated Rivalry" einen homosexuellen Eishockey-Profi, der sich in einen anderen Spieler verliebt - im Männersport immer noch ein Tabu. In Mailand wird spekuliert, dass sich auch sein Gegenpart in der Serie, der US-Schauspieler Connor Storrie (25), die nächsten Tage auf dem Laufsteg zeigen könnte. Die Zeitschrift "Vanity Fair" berichtete jedoch unter Berufung auf dessen Umgebung, dass solche Spekulationen unbegründet seien.

Im Internet wird bereits viel über "Heated Rivalry" diskutiert, das in Nordamerika bereits seit einigen Wochen zu sehen ist. Im deutschsprachigen Raum soll der Sechsteiler nächsten Monat beim Streamingdienst HBO Max starten. Dsquared2 hat seinen Sitz in Mailand. Für die Marke der kanadischen Zwillingsbrüder Dan und Dean Caten (beide 61) war auch schon andere Prominenz wie Christina Aguilera und Naomi Campbell unterwegs.

