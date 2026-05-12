Filmfestspiele Cannes starten mit Ehrung für Peter Jackson

Als Eröffnungsfilm wird "La Vénus électrique" ("The Electric Kiss") gezeigt. Der Film des Franzosen Pierre Salvadori spielt Ende der 1920er-Jahre in Paris. Die Filmfestspiele finden bis zum 23. Mai statt. 22 Filme konkurrieren um die Goldene Palme, darunter "Gentle Monster" der Österreicherin Marie Kreutzer. Die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach präsentiert mit "Das geträumte Abenteuer" eine Koproduktion mit österreichischem Anteil. Im Wettbewerbsfeld ist u.a. das Krimi-Drama "Paper Tiger" von James Gray mit Scarlett Johansson, Adam Driver und Miles Teller sowie Pawel Pawlikowskis "Vaterland" mit Sandra Hüller und Hanns Zischler vertreten. Mit Cristian Mungiu und Hirokazu Kore-eda sind zwei Regisseure dabei, die ihre zweite Goldene Palme anstreben.

Nur fünf Filme im Hauptwettbewerb stammen von Frauen - im vergangenen Jahr stammten sieben von 22 Filmen aus der Hand einer Regisseurin. Festivaldirektor Thierry Frémaux sagte am Montag, es dürfe "unter keinen Umständen" eine Filmauswahl nach Quote geben, wie dies das Kollektiv 50/50 im Jahr 2018 in einer Charta gefordert hatte. Gleichzeitig sagte er, dass bei vergleichbaren Werken eines Regisseurs und einer Regisseurin die Wahl auf den Film der Regisseurin falle. Zudem seien die Festivalleitung und die Jurys paritätisch besetzt.

Außerhalb des Haupt-Wettbewerbs zeigt Volker Schlöndorff seinen neuen Film "Heimsuchung - Eine Jahrhundertgeschichte", und "Pulp Fiction"-Star John Travolta ist mit seinem Regie-Debüt "Propeller One-Way Night Coach" in Cannes. In der Schiene Un Certain Regard präsentiert die Österreicherin Sandra Wollner ihren dritten Spielfilm "Everytime".