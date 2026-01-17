ABO

Europäischer Filmpreis geht an "Sentimental Value"

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Norwegischer Regisseur Joachim Trier
©RALF HIRSCHBERGER, AFP, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Das Drama "Sentimental Value" des norwegischen Regisseurs Joachim Trier über eine schwierige Vater-Tochter-Beziehung hat gleich sechs Europäische Filmpreise gewonnen, darunter die Auszeichnung für den besten Film. Das teilte die Europäische Filmakademie am Samstagabend in Berlin mit. Die Hauptdarsteller - der Schwede Stellan Skarsgård und die Norwegerin Renate Reinsve - gewannen beide Schauspielpreise. Trier wurde selbst auch für die beste Regie ausgezeichnet.

von

In "Sentimental Valuer"erzählt Trier erzählt darin vom komplizierten Verhältnis eines Regisseurs zu seinen beiden Töchtern.

Fünf Auszeichnungen gingen an das Roadmovie "Sirât" des französischen Regisseurs Oliver Laxe, darin machen sich ein Vater und sein Sohn in der Wüste auf die Suche nach der verschwundenen Tochter.

Der deutsche Beitrag für die Oscars - "In die Sonne schauen" von Regisseurin Mascha Schilinski - gewann eine Auszeichnung für das beste Kostümbild, ging aber sonst trotz etlicher Nominierungen leer aus.

Österreichische Filme waren nicht nominiert.

Die Eröffnungsrede hielt der iranische Regisseur Jafar Panahi ("Ein einfacher Unfall"), der auf die Lage in seinem Heimatland hinwies. Die Regierung im Iran war zuletzt mit aller Härte gegen Demonstranten vorgegangen.

"Wenn die Welt heute nicht auf diese eklatante Gewalt reagiert, dann ist nicht nur der Iran, sondern die ganze Welt in Gefahr", sagte Panahi. Auch auf dem roten Teppich zeigten sich mehrere Filmschaffende solidarisch mit den Menschen im Iran.

Der Europäische Filmpreis, der abwechselnd in Berlin und einer anderen Stadt vergeben wird, wurde zum 38. Mal verliehen. Die rund 5.400 Mitglieder der Europäischen Filmakademie konnten - ähnlich wie bei den Oscars in den USA - über viele Preisträgerinnen und Preisträger abstimmen.

Als bester Dokumentarfilm wurde "Fiume o Morte!" ausgezeichnet. Die Auszeichnung für das Lebenswerk ging an die norwegische Schauspielerin und Regisseurin Liv Ullmann ("Szenen einer Ehe").

Ausgezeichnet wurden auch Maren Ade, Janine Jackowski und Jonas Dornbach von der Berliner Produktionsfirma Komplizen Film. Die italienische Regisseurin Alice Rohrwacher ("Glücklich wie Lazzaro") wurde für ihre Verdienste um den weltweiten Einfluss des europäischen Kinos geehrt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Britischer Entertainer veröffentlichte Album überraschend früher
News
Neues Williams-Album: "Eine Menge Brit" und "auch Pop"
++ ARCHIVBILD ++ Leïla SlimanisTrilogie ist an ihre eigene Familiengeschichte angelehnt
News
Leïla Slimani schließt mit neuem Roman Familientrilogie ab
"Britpop" ist bei Robbie Williams sowieso Programm
Menschen
Robbie Williams überrascht mit vorzeitigem "Britpop"
++ ARCHIVBILD ++ Haftbefehl gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands
News
Haftbefehl veröffentlichte neue Single "Syndrom Stockholm"
Hans Zimmer begibt sich in Welt von Harry Potter
News
Hans Zimmer vertont neue Harry-Potter-Serie
Asap Rocky meldet sich nach acht Jahren mit neuem Album zurück
News
Asap Rocky kehrt mit neuem Album im Tim-Burton-Stil zurück
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER