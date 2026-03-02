ABO

Rihanna heizt mit Clip Spekulationen um neues Album an

Rihannas bisher letzte Album-Veröffentlichung ist schon zehn Jahre her
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, DIMITRIOS KAMBOURIS
Popstar Rihanna hat sich auf Instagram in einem Tonstudio gezeigt und damit bei ihren Fans Spekulationen über ein neues Album angeheizt. Die 38-Jährige, die ihr letztes Album "Anti" 2016 herausgebracht hatte, teilte auf Instagram einen Clip, der eine Nacht aus ihrem Leben zeigen soll.

von

Darin kündigt die "Diamonds"-Sängerin erst in einem Meeting an, dass sie "hiernach noch ins Studio gehen muss". Anschließende Aufnahmen zeigen Rihanna tatsächlich in einem Tonstudio: Sie sitzt an einem Mischpult, schreibt in ein Notizbuch und tanzt auch kurz. Woran die Entertainerin arbeitet, geht aus dem veröffentlichten Video nicht hervor. Ihre Fans drücken in den Kommentaren jedoch Hoffnung auf neue Musik aus.

"Ich habe Studio gehört", schreibt jemand mit Feuer-Emojis. Jemand anders fordert, Rihanna solle endlich "die Musik droppen". Daneben reagieren viele mit Herz-Augen-Emojis. Einer warnt jedoch: "Lasst uns nicht zu früh feiern – was, wenn es ein Soundtrack für einen Anime ist?". Die Grammy-Gewinnerin hatte vergangenes Jahr einen Song für den "Die Schlümpfe"-Film gesungen.

Rihanna brachte 2005 mit "Pon de Replay" ihre erste Single heraus und veröffentlichte später Hits wie "Umbrella", "Work" und "Diamonds". Daneben hat sie auch eine eigene Kosmetiklinie und Unterwäschemarke.

