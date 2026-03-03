Schlagersängerin und "Winnetou"-Star Dunja Rajter ist 80

Geboren wurde die Künstlerin am 3. März 1946 im kroatischen Nasice, damals Teil Jugoslawiens. Ihr Vater war Musiklehrer, Komponist und Dirigent an der Oper in Osijek. So kam Rajter schon früh mit Musik in Berührung. Nach der Matura studierte sie in Zagreb Schauspiel und Gesang. "Musik war immer ein Teil meines Lebens", sagte sie einmal im ZDF. "Sie gehört zu mir wie meine Haare und Zähne."

Ihre Karriere begann früh: Für den Film "Winnetou I" von 1963 wurde sie bei einem Casting direkt engagiert. In dem Karl-May-Abenteuer stand sie in ihrer Rolle als Bardame Belle an der Seite von Pierre Brice, Lex Barker und Mario Adorf vor der Kamera. Ein Jahr später folgte ein Auftritt in der Karl-May-Verfilmung "Unter Geiern".

Zugleich entwickelte sich ihre Laufbahn als Sängerin. 1964 entdeckte sie der deutsche Produzent Horst Lippmann im jugoslawischen Fernsehen. Er holte sie schließlich in die Bundesrepublik, wo sie ihre erste Platte "Lieder aus Jugoslawien" herausbrachte. In den folgenden Jahren landete Rajter mehrere Schlagererfolge, darunter "Was ist schon dabei", "Salem Aleikum" oder "Ich glaub Dir".

Neben der Musik blieb Rajter der Schauspielerei treu. 1966 wirkte sie in "Der Beginn" mit, einem preisgekrönten Drama von Regisseur Peter Lilienthal. In den folgenden Jahrzehnten war sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Daneben blieb sie als Schlager- und Chansonsängerin präsent und trat vermehrt auf Kleinkunstbühnen auf, unter anderem mit den Liedermachern Georg Danzer und Konstantin Wecker. 2018 veröffentlichte sie ihre Autobiografie "Nur nicht aus Liebe weinen". Ihr letztes Album erschien 2021.

Bei allen beruflichen Erfolgen hatte Rajter privat nicht immer so viel Glück. 1972 heiratete sie den britischen Popmusiker Les Humphries. Die 1976 geschiedene Ehe war von den Alkohol- und Drogenproblemen des Musikers sowie häuslicher Gewalt geprägt.

"Ich bin nach meiner Ehe mit Les Humphries in viele Löcher gefallen", sagte Rajter einmal der "Bild"-Zeitung. "Inzwischen entscheide ich immer mit dem Bauch, das hat mich nie enttäuscht." Seit 2009 ist Rajter mit Michael Eichler verheiratet. Aus ihrer Ehe mit Humphries stammt ein Sohn.