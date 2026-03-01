Sanremo-Sieger Sal da Vinci fährt zu ESC nach Wien

Der Sieg gilt als einer der größten Erfolge von Sal da Vincis Karriere, nachdem er zuvor bereits vor 17 Jahren am Festival teilgenommen hatte. Durch den Triumph in Sanremo erhält er das Recht, Italien beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien im Mai zu vertreten. Die Lieder von Sal Da Vinci sind vor allem gefühlvoll und melodisch. Er verbindet klassischen italienischen Pop mit neapolitanischer Musiktradition, was seinen Songs einen emotionalen Charakter verleiht. Auf Platz zwei landete das junge Talent Sayf mit "Tu mi piaci tanto".

Carlo Conti, künstlerischer Leiter und Moderator der diesjährigen Festivalausgabe, moderierte die Show an der Seite der italienischen Popqueen Laura Pausini. Sie hatte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand am 6. Februar die italienische Hymne gesungen. Das Festival fesselte jeden Abend fast zehn Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Tenor Andrea Bocelli trat als Stargast am letzten Abend der Show auf. Er setzte sich ans Klavier und sang "Il mare calmo della sera", ein Lied, das unter anderem von Zucchero geschrieben wurde und mit dem er 1994 in Sanremo debütiert hatte. Es folgte sein weltbekannter Hit "Con te partirò". Das Publikum applaudierte mit Enthusiasmus Bocellis Auftritt.

Die Veranstaltung ist über die Jahre zu einer Mischung aus Modernität und Tradition geworden, die Abend für Abend ein sehr heterogenes Publikum begeistert. Der Mix aus Musik, Spektakel und Glamour beschert der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI, die das Event überträgt, stets hohe Einschaltquoten. Altstars der italienischen Popmusik wie Patty Pravo und Raf traten im Wettbewerb gegen Rapper wie Fedez und J-Ax an, sowie aufsteigende Sterne, wie die Erbin des Autoimperiums Lamborghini, Elettra Lamborghini.

Das "Festival della Canzone Italiana", so der offizielle Name, ist der älteste Popmusik-Wettbewerb Europas und ist bei den Italienerinnen und Italienern besonders beliebt. Sanremo gibt es bereits seit 1951. Seitdem findet der Gesangswettbewerb jedes Jahr im Winter statt - in den ersten Jahren noch im Casino von Sanremo, seit 1977 im Teatro Ariston.

Für den ersten großen Erfolg sorgte 1958 Domenico Modugnos Auftritt mit seinem Hit "Nel blu dipinto di blu", der auch als "Volare" bekannt ist. In den Folgejahren feierten auf der Bühne von Sanremo damals noch weniger bekannte Musiker ihre ersten großen Erfolge. Adriano Celentano, Milva, Gigliola Cinquetti, Lucio Dalla, Iva Zanicchi, Mina und später die Band Måneskin - sie alle wurden mit ihren Auftritten in Sanremo zu großen Stars.