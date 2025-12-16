News Logo
ABO

Donald Trump Jr. ist wieder verlobt

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©AFP, APA, FAYEZ NURELDINE
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Donald Trump Junior, der älteste Sohn des US-Präsidenten, ist wieder verlobt. Dies verkündete sein Vater auf einer Feier des Weißen Hauses am Montagabend nach Angaben von Anwesenden. Die Verlobung mit Bettina Anderson bestätigte dann auch ein Sprecher von Trump Jr. der Zeitung "New York Times". Anderson, nach Angaben des "People"-Magazins 1986 geboren, ist eine Größe in der High Society in Palm Beach im US-Staat Florida.

von

Sie war in diesem Jahr wiederholt an der Seite des 47-Jährigen gesehen worden. Über eine Beziehung der beiden hatte die Klatschpresse laut der "New York Times" seit Mitte 2024 spekuliert. Im Dezember vergangenen Jahres waren sie händchenhaltend in Palm Beach beobachtet worden. Wenig später wurde bekannt, dass seine damalige Verlobte, Kimberly Guilfoyle, nach dem Wunsch des designierten Präsidenten Donald Trump neue US-Botschafterin in Griechenland werden solle.

Anderson war auch mit auf Familienfotos zu sehen, die Trump Jr. von dem Schottland-Aufenthalt mit seinem Vater im Juli 2025 auf Instagram gepostet hatte. Der Präsidentensohn - kurz Don genannt - leitet zusammen mit seinem Bruder Eric die Geschäfte der Dachorganisation von Trumps Unternehmen. Mit Vanessa Trump, mit der er bis 2018 verheiratet war, hat er fünf Kinder.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Star bei der Präsentation von "Couture" im Oktober in Rom
Schlagzeilen
Anderen Mut machen: Angelina Jolie zeigt OP-Narben
++ ARCHIVBILD ++ Der deutsche TV-Moderator Thomas Gottschalk und Ehefrau Karina
Schlagzeilen
Gottschalk genießt Weihnachten mit Gans, Kirche und Klavier
Hey Whatsapp, bitte den Status von Onkel Erwin verbergen!
Technik
Whatsapp: So lässt sich der Status gezielt verbergen
Zu Weihnachten sollte man nicht über das schwierige Pflege-Thema reden
Gesundheit
Sollte ich Weihnachten mit Eltern über spätere Pflege reden?
++ ARCHIVBILD ++ Alkoholkonsum unter europäischen Teenagern weiterhin auffallend hoch
Gesundheit
Höheres Alkoholkonsum-Mindestalter verbessert Schulerfolg
Der Klimawandel lässt die Gletscher verschwinden
Technik
Bis 2100 verschwindet mindestens die Hälfte aller Gletscher
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER