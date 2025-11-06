News Logo
Daniel Brühl plant Tennis-Film mit Kammerer in Hauptrolle

Daniel Brühl arbeitet wieder als Regisseur
Schauspieler Daniel Brühl widmet sich wieder der Regie - und nimmt sich dieses Mal eines Dramas rund um den deutschen Tennisstar Gottfried von Cramm (1909-1976) an. Bei Instagram postete Brühl jetzt einige Fotos mit dem Hauptdarsteller Felix Kammerer zu dem geplanten Filmprojekt mit dem Titel "Break".

Dazu schrieb der 47-Jährige, er freue sich riesig, wieder mit Kammerer zusammenzuarbeiten. "Was für ein Abenteuer liegt vor uns". Brühl und der österreichische Schauspieler standen bereits gemeinsam für den Antikriegsfilm "Im Westen Nichts Neues" und den Thriller "Eden" vor der Kamera.

Das Biopic "Break" soll vom Leben des Tennisstars Gottfried von Cramm handeln, der in den 1930er-Jahren als einer der elegantesten Spieler seiner Zeit galt, jedoch mit seiner Haltung in Konflikt mit dem NS-Regime geriet. Erste Details zum Projekt wurden bereits vergangenes Jahr bekanntgegeben. Sein Regiedebüt feierte Brühl 2021 mit dem Film "Nebenan".

Dem Branchenblatt "Deadline" sagte Kammerer, er habe schon mit dem Tennis-Training für seine Rolle begonnen. Das Team peile an, nächstes Jahr dann mit den Dreharbeiten zu beginnen. Aktuell ist der 30-Jährige im Blockbuster "Frankenstein" von Guillermo del Toro zu sehen.

