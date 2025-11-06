Sex Pistols und Mastodon am Nova Rock 2026

Nach ihrer Tournee als Support von Guns N' Roses haben die Sex Pistols mit Frank Carter am Mikrofon noch immer nicht genug: Die spielfreudigen Herrschaften gastieren im nächsten Jahr am Nova Rock in Nickelsdorf. Neu angekündigt wurden außerdem Tom Morello, Mastodon, Six Feet Under und A Day To Remember. Das Festival findet vom 11. bis 14. Juni statt.
von
Fans erwartet ein hochkarätiges Programm mit den bereits bekannten Headlinern Volbeat, The Cure, Iron Maiden und Bring Me The Horizon. Auch der "Unterbau" kann sich sehen bzw. hören lassen. Neu im Line-up sind nun auch Black Veil Brides, Return To Dust, Magnolia Park, Madsen, Querbea, Bad Nerves, P.O.D und Voilà.
(S E R V I C E - www.novarock.at)