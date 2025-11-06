"Watson": Ein Sidekick macht sich selbstständig

© Sky, Paramount, APA home Aktuell News

Sechs Monate nach dem Tod seines Begleiters Sherlock Holmes leitet der berühmteste Sidekick der Krimiliteratur, John Watson (Morris Chestnut), eine eigene Klinik. Dabei beschränkt er sich auf das Lösen medizinischer Rätsel. Einzig der Gedanke, dass Holmes-Mörder Moriarty (Randall Park) noch leben könnte, lässt ihn nicht los. Ein neues Werk aus dem Holmes-Universum von "Elementary"-Mastermind Craig Sweeny. Abrufbar beim Streamer Sky ab dem 9. November.

von APA