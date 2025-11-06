News Logo
ABO

"Watson": Ein Sidekick macht sich selbstständig

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Nach Sherlock Holmes' Tod muss Watson selber eine Spürnase entwickeln
©Sky, Paramount, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Sechs Monate nach dem Tod seines Begleiters Sherlock Holmes leitet der berühmteste Sidekick der Krimiliteratur, John Watson (Morris Chestnut), eine eigene Klinik. Dabei beschränkt er sich auf das Lösen medizinischer Rätsel. Einzig der Gedanke, dass Holmes-Mörder Moriarty (Randall Park) noch leben könnte, lässt ihn nicht los. Ein neues Werk aus dem Holmes-Universum von "Elementary"-Mastermind Craig Sweeny. Abrufbar beim Streamer Sky ab dem 9. November.

von

(S E R V I C E - www.sky.at/serien/watson)

HOLLYWOOD: FOTO: APA/APA/Sky/Paramount

© 2025 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
VÖZ-, VÖP- und ORF-Vertreter tauschen sich zum Medienstandort aus
Politik
Top-Medienvertreter: "2026 muss eine Trendwende stattfinden"
"Wissen für alle" mit aktuellen Themen
Technik
Wien Museum würdigt Otto Neurath: "Wissen für alle"
Daniel Kehlmann an der Seite von "The Boss"
Schlagzeilen
Kehlmann und Springsteen nun "Library Lions" von New York
Steirische Autorin legt Sprechtexte in Buchform vor
News
Bachmannpreisträgerin Gangl legt "Frische Appelle" vor
Dr. Frankenstein bei der Arbeit
News
"Frankenstein": Zwischen Grusel, Romantik und Pathos
Heumarkt-Projekt bleibt umstritten
Politik
Heumarkt-Projekt braucht offenbar Umweltprüfung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER